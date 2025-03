Další klub české nejvyšší fotbalové soutěže mění majitele. Obchodník s uhlím a miliardář Petr Paukner po více než deseti letech opouští FK Duklu Praha, majoritní podíl od jím ovládané společnosti Carbounion Invest nakoupil investor Matěj Turek. Obchodníci to oznámili na dnešní tiskové konferenci, cenu transakce neuvedli.

„Prodal jsem i z toho důvodu, že mi letos bude sedmdesát let, tak aby nastoupila mladá generace,“ prohlásil Paukner. „Celkově mě Dukla stála, to vás bude zajímat, půl miliardy. Majoritní podíl je předáván v době, kdy je klub v mírném zisku,“ dodal byznysmen. Klub je podle něj ekonomicky zcela stabilizovaný.

Miliardář Paukner koupil dejvický klub, kterému fandil už v mládí, v polovině roku 2013. Přestože mluvil o dlouhodobém projektu, v následujících letech opakovaně jednal s různými zájemci o prodeji.

Několik jednání nevedlo ke zdárnému konci, Paukner se domluvil až loni právě s Turkem. Zakladatel investičního fondu 10X, který investuje do řady startupů a který založil například firmu Boom Events, tehdy odkoupil 34 procent akcií klubu hrajícího na Julisce. Stalo se tak krátce po návratu Dukly do nejvyšší soutěže. Nyní Turek vlastní 83 procent akcií klubu, zbytek patří minoritářům. Cenu transakce ani tehdy žádná ze stran nekomentovala.

Petr Paukner | E15 Dominik Kučera

„Beru to především jako závazek spíš než investici,“ řekl Turek s tím, že chce navázat na zodpovědný přístup k vedení klubu, který předváděl Paukner. Zdůraznil roli výchovy mládeže a pověsti klubu. Turek nepovažuje za pravděpodobné, že se budoucnost Dukly bude točit kolem stadionu Juliska.

FK Dukla Praha mění majitele

Už tehdy nicméně Paukner naznačoval, že by mohl Turkovi prodat i zbylý kontrolní podíl: „Když společník bude mít zájem a domluvíme se i cenově, fotbal zcela opustím. V mnohém mě tento sport v Česku zklamal, tak mi to ani chybět nebude.“ Paukner do Dukly vložil stovky milionů korun, které se mu už patrně nikdy nevrátí.

Turkovo ovládnutí Dukly tak navazuje na sérii obchodů napříč vlastníky, které se v českém vrcholném fotbale rozmnožili v posledních pár letech. Miliardář Pavel Tykač koupil Slavii Praha i se stadionem Eden od čínské skupiny CITIC koncem roku 2023, cena se měla dle odhadů pohybovat kolem dvou miliard korun.

Majitele změnil i Liberec. Loni v dubnu získal většinu akcií trojnásobného šampiona Ondřej Kania, který dříve vybudoval vzdělávací instituci Consilium. Podílu se po mnoha letech zbavil Ludvík Karl a jeho sklářská skupina Preciosa. Relativně nové vlastníky mají také Zbrojovka Brno i druholigová brněnská Líšeň. Na prodej je také olomoucká Sigma.