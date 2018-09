GESTO ROKU: Deset měsíců na splnění vize | E15.cz

Čtyři dívky a pět chlapců z Česka a Slovenska, kteří se ocitli v komplikované životní situaci, dostali novou šanci. Společnost Samsung každému poskytla na vzdělání 130 tisíc korun. Ty mohou během deseti měsíců pod vedením mentorů a podle vlastních představ investovat do svého kariérního rozvoje.

Osmnáctiletý Jaroslav žije v pěstounské rodině v Čechočovicích nedaleko Třebíče. „V minulosti jsem měl různé potíže s rodiči, kteří se rozešli. Zasahovaly do toho také finanční problémy,“ vysvětluje svou situaci. Studuje na Střední průmyslové škole v Třebíči a do budoucna by chtěl pracovat v přírodovědně-technickém oboru. „Rád bych dělal něco užitečného jako vodohospodářství nebo ekologii,“ doplnil.

V podobně znevýhodněné situaci, kterou způsobil rozpad rodiny, úmrtí, nemoc v rodině nebo finanční problémy, je dalších pět dětí ve věku od sedmnácti do jednadvaceti let, kterým chce přispět na vzdělání technologická společnost Samsung. „Jde o skupinu, na jejíž podporu necílí žádné projekty,“ řekla Lucie Mairychová z neziskové organizace Nadání a dovednosti, která je partnerem projektu. Devět dětí vybrali z několika desítek žádostí zástupci Samsungu, organizace Nadání a dovednosti a agentury Ogilvy nejen s ohledem na jejich situaci, ale také motivaci pro zapojení do projektu.

První ročník projektu Tvoje šance začal letos v dubnu a každý účastník v něm má individuální rozvojový plán na deset měsíců, který sestavil s kariérní koučkou a zakladatelkou poradenského projektu Career Designer Petrou Drahoňovskou.

„Je to vlastně parafráze na tvorbu byznys plánů. S tím se nikdo z nich ve škole bohužel doposud nesetkal. Přitom je zrovna toto dovednost, kterou v budoucnu uplatní,“ uvedla Drahoňovská.

Na plnění plánů účastníci obdrželi od Samsungu 130 tisíc korun, které využijí podle svého uvážení a po dohodě s kariérní koučkou a přiděleným mentorem ze Samsungu. „Pokryje to rozvojové kurzy, školení, nákup knížek a také notebook a telefon, aby mohli být neustále v kontaktu,“ vysvětlila Zuzana Mravík Zelenická, která je odpovědná za projekty společenské odpovědnosti Samsungu v Česku a na Slovensku. Účastníci navštěvují i firmy podle svého zaměření, kde se setkávají s manažery a mohou si zde rovnou domluvit stáž.

Součástí je i pět víkendových workshopů, které jsou společné pro všechny účastníky projektu. Přednášející z řad odborníků ze Samsungu a dalších firem s dětmi proberou témata kariérního a osobnostního rozvoje, financí a bydlení, on-line médií a informačních technologií a také prezentačních dovedností. Naučí se například základy grafiky pro běžné potřeby nebo jak se připravit na pracovní pohovor a sestavit životopis včetně motivačního dopisu.

Po skončení desetiměsíčního projektu plánuje Samsung s absolventy dál spolupracovat. „Přál bych si, abychom zůstali v kontaktu i nadále a sledovali jejich životní osudy, ne rok po absolvování programu, ale pět či deset let,“ uvedl prezident Samsungu Seung Joo Shin.