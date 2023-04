Hodinky vlivných žen světa. Cartier vydává svůj klasický model v novém designu | e15.cz

Když sahají po nových hodinkách, velmi často je to erbovní model Tank Française od francouzského klenotnického domu Cartier. Pro známé političky i hollywoodské herečky bývá první volbou. V prvních měsících letošního roku značka Cartier představila jeho modernější podobu.

Model Tank Française proslavený celokovovým pojetím se do kolekce Tank dostal v roce 1996. Letošní nový design, jehož vývoj podle luxusního domu trval více než 13 tisíc hodin, zahrnuje sedm variant – a defiluje právě ve chvíli, kdy zájem o hodinky nebývale roste.

„Těm, pro které jsou klasické hodinky Tank klasické až moc, nabídl Cartier v polovině devadesátých let moderní interpretaci svého bestselleru. Sportovnější, současnější – a poprvé na kovovém náramku. Ten díky jednotlivým segmentům evokuje pásová vozidla, což je jen další připomínkou celého designového konceptu – a navazuje tak na tvar pouzdra samotných hodinek,“ vysvětluje hodinářský publicista Pavel Brázda.

Když se v poslední době řekne Tank Française, s trochou nadsázky se jedním dechem musí dodat konkrétní jméno: Meghan Markleová. Zbožňovaná, ale i proklínaná vévodkyně ze Sussexu a manželka britského prince Harryho je letitou fanynkou tohoto klasického luxusního modelu hodinek.

U Meghan ho pravidelně vídali diváci netflixovského doku-seriálu Harry & Meghan. Model ze žlutého zlata se podle fanoušků až nápadně podobal hodinkám, které s oblibou nosívala princezna Diana. Princ Harry je měl údajně podědit a předat své manželce. Meghan si je poté hrdě obepnula kolem zápěstí i pro nafocení portrétky pro tradiční speciál časopisu Time s názvem Most Influential People. Meghan si však model oblíbila ještě v době předprinceznovské, kdy se živila jako herečka. Její pečliví fanoušci model opakovaně identifikovali v seriálu Kravaťáci (v originále Suits), který jí přinesl popularitu v showbyznysu.

Michelle Obamová se hodinkami Tank Française pyšnila na svém oficiálním portrétu, nosí je hollywoodské hvězdy jako Dakota Fanningová nebo Jennifer Garnerová, ale i „influencerka milénia“ Brynn Wallnerová. „Demonstrují tím dobrý vkus, úctu k tradici, ale zároveň i svůj progresivní postoj ke konzervativním hodnotám. Ostatně, přesně proto Tank Française vznikly,“ říká Pavel Brázda.

Solidní publicita modelu se zdárně propisuje do podvědomí žen při výběru hodinek. „Jejich tvar si snadno vybaví,“ míní Malaika Crawfordová z hodinářského webu Hodinkee.com (s Českem má web společný jen povědomý název). „Pro mnoho žen, které přemýšlejí o svých prvních pěkných hodinkách, jsou to buď Datejust (model značky Rolex pro ženy – pozn. red.), nebo Tank Française,“ pokračuje Crawford. Právě řada Tank byla podle ní v minulých desetiletích oblíbenou součástí „iniciačního“ rituálu ženského přechodu do vyšší ekonomické třídy.

„Někdy označení ikona nadužíváme, ovšem pro Cartier Tank je právě tento přídomek zcela namístě,“ vysvětluje šéfredaktor blogu Timeforum Igor Sirota. Současná nová generace má podle něj příliš ostré tvary. „Já dávám přednost původní jemnosti. Ale na výběr je dostatek i starších verzí jako třeba Tank Basculante s otočným pouzdrem, takže si vybere každý. I v tom je kouzlo řady Tank,“ dodává Sirota.

Historie

Model Tank Française vytvořil Louis Cartier podle francouzského tanku FT-17 a prototyp daroval v roce 1917 generálu J. J. Pershingovi, veliteli amerických expedičních sil v Evropě. „V letech 1919, 1922 a později následovaly variace Tank Americaine, Anglaise… Takový design do té doby neexistoval, kombinoval sílu pásů tanku s filigránskými detaily, jako jsou jemné ručky nebo korunka s kabošonem. Což přitahovalo mnohé celebrity, takže hodinky nosil Alain Delon, Yves Saint Laurent nebo Andy Warhol stejně jako princezna Diana,“ vysvětluje šéfredaktor blogu Timeforum Igor Sirota.