Invia se rozchází s kanceláří Exim Tours | E15.cz

„Spolupráce s Exim Tours trvala dlouhých 15 let a my za ni děkujeme. Rozcházíme se v dobrém, zkrátka jsme se rozhodli spolupráci neprodloužit vzhledem k tomu, že strategie Exim Tours se neslučuje s tou naší,“ vysvětluje generální ředitel Invie pro Česko, Slovensko a Maďarsko Michal Tůma. Formálně se stalo to, že Invia s Eximem nedohodly na podmínkách prodloužení dosud platného tříletého kontraktu.

Exim Tours patří spolu se sesterskými CK Fischer a Nev-Dama německému gigantu DER Touristik Easter Europe. Do skupiny patří i portál eTravel.cz, který konkuruje právě Invii. „K rozhodnutí jsme dospěli po zralé strategické úvaze, co bude pro společnosti ze skupiny DER Touristik Eastern Europe a její klienty do budoucna nejlepší," uvedl šéf Exim Tours a předseda představenstva DER Touristik Eastern Europe Jiří Jelínek.

Už v minulosti došlo mezi Invií a Eximem ke krátké rozluce, z velkých tuzemských cestovek Invia také v minulosti přerušila spolupráci s CK Fischer.

Naopak Invia plánuje rozšiřovat partnerství s dalšími cestovními kancelářemi, nejen z Česka. Od ledna 2021 se má komplexní nabídka i díky tomu rozrůst o dalších 80 tisíc hotelů. Dál má pokračovat prolínání nabídek z trhů, kde společnost působí, tedy především ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa.

Invia se chce v následujících měsících soustředit na destinace jako je každoročně nejúspěšnější Řecko a Egypt, který teď patří k nejoblíbenějším místům pro zimní dovolenou. Společnost pak věří, že očekávání lidí ohledně vakcinace, jak se proočkovávání bude postupně rozšiřovat, povede k opětovnému velkému zájmu o cestování, který bezesporu zbrzdila pandemie COVID-19.