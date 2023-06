Jak legálně doplnit testosteron? Terapii je důležité nepřestřelit, říká Dvořák z AlphaLabs | e15.cz

Pokud porovnáme současné fotografie třetího nejbohatšího člověka planety Jeffa Bezose s těmi pořízenými před dvaceti lety, lze se stěží ubránit údivu. Bezos dnes vypadá lépe a působí odpočinutě. Fotoaparáty amerických novinářů ho nedávno zachytily v blízkosti jeho jachty, kde bylo vidět, že magnátovo téměř šedesátileté tělo rozhodně nechátrá. Jeff Bezos je známý tím, že už několik let podstupuje testosteronovou terapii, tedy umělé navýšení hladiny tohoto primárně mužského hormonu. Takovou léčbu lze podstoupit i v Česku. Poskytuje ji společnost AlphaLabs.

Jako jedni z prvních začali zakladatelé AlphaLabs v roce 2015 Čechům nabízet takzvaná neviditelná rovnátka, dnes jako jedni z prvních v Evropě pod přísným lékařským dohledem poskytují profesionální testosteronovou terapii. Ale proč by vlastně někdo chtěl do těla doplňovat testosteron? Třeba proto, že někteří muži od určitého věku ztrácejí chuť do života. Z náročné práce dennodenně odcházejí unavení, ba dokonce se ženou do propasti zvané vyhoření.

Pusťte si videorozhovor s vedoucím lékařem kliniky AlphaLabs Markem Dvořákem

Video se připravuje ... Rozhovor s vedoucím lékařem kliniky AlphaLabs Markem Dvořákem. • VIDEO E15

Na rodinný či partnerský život jim nezbývá nálada ani energie, jejich tělo chátrá a nekontrolovaně se obaluje tukem. To všechno se může jevit jako banální záležitost a jako naprosto přirozený vývoj v lidském těle. Do určité míry se takovým změnám nelze vyhnout, nicméně je potřeba včas odhadnout, kdy jsou změny přirozené a neškodné a kdy naopak mohou pomalu, ale jistě ničit ostatní oblasti našeho života.

Mužům se přibližně od třicátého roku z těla vytrácí zhruba jedno procento testosteronu ročně. Jeho postupné ubývání je naprosto přirozené a nevyhne se mu žádný muž. Každý ale na změnu hladiny testosteronu reaguje jinak. Úbytek takto zásadního hormonu v mužském těle navíc může u některých jedinců přijít mnohem dříve nebo může být daleko výraznější a více omezující než u jiných.

Přirozenou formou je možné udržet hladinu testosteronu prostřednictvím dostatečného spánku. Naopak je dokázáno, že při nedostatečném spánku u mužů hladina testosteronu klesá. Jeho hladinu v těle negativně ovlivňuje přemíra stresu a nekvalitní strava, kdy tělu chybí vitamíny, minerály a stopové prvky.

Jaké jsou zkušenosti těch, kteří se rozhodli testosteron pod dohledem lékařů do těla doplnit? „Na začátku jsem byl vůči tomu skeptický, nakonec jsem ale podlehl zvědavosti. Nastupoval jsem do terapie s tím, že jsem nic moc neočekával. Výsledky mě velmi mile překvapily. V mých osmačtyřiceti letech je znát, když vám něco posílí pohonný motor,“ podělil se o své zkušenosti jeden z klientů kliniky AlphaLabs. Protože si nepřeje být jmenován, budeme jej v textu označovat jménem Karel.

Aplikace testosteronu ale rozhodně není vhodná pro každého. „Jedná se o léčebnou metodu, kterou poskytujeme při prokázaném nedostatku tohoto hormonu v organismu. Zároveň s tím sledujeme i zdravotní stav klientů a zaměřujeme se na zdravotní obtíže, které jsou s nedostatkem testosteronu spojené,“ upozorňuje vedoucí lékař kliniky AlphaLabs Marek Dvořák. Klinika spustila možnost testosteronové terapie teprve na podzim loňského roku. Od té doby se stará o více než sto zákazníků.

Karel je v léčbě čtvrtý měsíc. „Hned během prvního týdne jsem se začal cítit o něco lépe. Po druhé injekci ten pocit ještě zesílil a nyní se cítím lépe i po fyzické stránce. Mám více ‚paliva‘ do života, nejsem tolik unavený a podstatně lépe se mi spí,“ uvádí Karel.

Stejně jako každá jiná léčba je testosteronová terapie spojená s rizikem nežádoucích účinků. Kromě občasných bolestí hlavy se člověk může na začátku terapie v noci nadměrně potit, s čímž má zkušenost právě Karel. Jednalo se ale podle něj o první dny po zahájení léčby a poměrně rychle se vše vrátilo do normálu.

Rozhovor s Markem Dvořákem si můžete pustit i ve formě podcastu

Klienti podle Dvořáka nepřicházejí na kliniku s tím, že mají nedostatek testosteronu, ale stěžují si na nadměrnou únavu, nedostatek libida, energie, na pochmurné nálady. Rádi by zlepšili kvalitu života a jeho prožívání. Dost možná lidé takovou léčbu znají jen z Velké Británie nebo z USA, kde lze testosteron aplikovat už přes třicet let. Pravdou je, že testosteronová terapie je legální jak v Česku, tak i dalších evropských státech, ale společnost o ní není dostatečně informovaná.

„Ačkoliv by měli obvodní lékaři a urologové tuto možnost svým pacientům nabízet, zatím se tak neděje a je to škoda. Doplnění testosteronu pod přísným lékařským dohledem může mnoha pacientům zachránit život jak po fyzické, tak psychické stránce,“ vysvětluje ředitelka kliniky AlphaLabs Pavlína Tencerová.

Úbytek testosteronu úzce souvisí s dnešní dobou. Dvořák je přesvědčen, že se jedná o civilizační chorobu. Ve srovnání s předchozími generacemi dnes lidé vykonávají méně fyzické práce a změnily se i jejich životní hodnoty, což se podle Dvořáka podepisuje mimo jiné právě na hladině testosteronu. Aby si muži udrželi co nejvyšší hladinu testosteronu přirozenou cestou, měli by co nejvíce sportovat, podnikat různé aktivity s rodinou, dbát na zdravou životosprávu a psychické zdraví. Zajímavostí může být například srovnání s Italy. „V Itálii mají muži vyšší hodnoty testosteronu než muži u nás. Mají extrémně aktivní sociální život a umějí žít takzvaně naplno,“ poznamenává Dvořák.

Doplnění hladiny testosteronu pod lékařským dohledem nemá nic společného s nezákonným užíváním hormonu, po němž zpravidla sahají ti jedinci, kteří si testosteron doplňují výhradně a jen za účelem nárůstu svalové hmoty. Toto extrémní dávkování pochybných preparátů je navíc pro zdraví významným rizikem, kterému se odborníci na klinice AlphaLabs díky přísné kontrole a lékařskému dohledu vyhnou. Dalším podstatným rozdílem je i druh aplikovaného preparátu. „My na klinice používáme pouze preparáty od spolehlivých dodavatelů schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pokoutně sehnaný testosteron bývá velmi často pochybných kvalit a pochází z pofiderních zdrojů,“ vysvětluje Dvořák.

Jak lékaři testosteron do těla pacienta dostanou? Leckoho možná napadne, že jediná možná forma aplikace testosteronu je prostřednictvím injekce. Odpověď je správná jen napůl. Je to jedna z variant, kterou klinika nabízí. Existuje ale také gelová aplikace. U ní je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti přibližně tři hodiny po nanesení gelu, aby se z těla nedostal na někoho z okolí. Právě z tohoto důvodu si nejen klienti AlphaLabs nejčastěji vybírají injekční metodu a na aplikace docházejí přímo na kliniku.

Ale pozor. Testosteronová léčba není pro každého, na což upozorňuje jak Marek Dvořák z kliniky AlphaLabs, tak i například Aleš Horák z urologicko-andrologické ambulance Andropharm v Ostravě. „U mužů, kteří by chtěli léčbu podstoupit, nesmějí být přítomny jakékoliv zdravotní kontraindikace pro tuto léčbu. V průběhu léčby absolvují pravidelné kontroly s klinickým a laboratorním vyšetřením,“ uvádí Horák.

Na klinice AlphaLabs je rovněž každý pacient přísně lékařsky kontrolován. Pravidelně podstupuje krevní testy, které klinika detailně analyzuje a dále s nimi pracuje. Vzhledem k úzce specializovanému a odbornému týmu dokáže klinika z krevních testů odhalit řadu věcí, na něž by se běžně nepřišlo, ale které mohou člověku tiše a ve skrytosti pošlapávat kvalitu života.

I proto má klinika AlphaLabs do budoucna jasnou vizi. Nejen že má v plánu v nejbližší době expandovat do dalších českých měst, ale v příštích letech chce se svými službami zamířit i na trhy dalších evropských států. Díky rozsáhlým krevním testům a jejich výsledkům se chce vedení kliniky zaměřit i na další druhy léčby a založit několik druhů zdravotních klinik.

„Školíme management po celém světě a chceme také více vzdělávat český trh a českou klientelu v tom, jak lépe a více pečovat o své zdraví a svou vitalitu,“ dodává ředitelka kliniky Pavlína Tencerová.