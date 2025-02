Rihanna v rozhovoru pro časopis Harper's Bazaar uvedla, že její nové album bude především nečekané. „Vím, že to nebude nic, co by kdokoli očekával,“ prohlásila zpěvačka s tím, že je ohledně desky „opravdu optimistická“. „A nebude komerční ani stravitelné pro rádia,” dodala vzápětí.

Sedmatřicetiletá zpěvačka, kterou objevil úspěšný podnikatel a nejbohatší rapper na světě Jay-Z, nechala fanoušky čekat několik let. Její osmá studiová deska Anti vyšla v roce 2016. V roce 2023 vystoupila v poločase Super Bowlu. O tom, jakým směrem se bude nyní ubírat, se objevila spousta zvěstí, včetně řečí o tom, že půjde o reggae album. To však Rihanna popřela a zdůraznila, že po tolika letech nemůže dát dohromady nic průměrného. Neprozradila, kdy hudební novinku do světa vypustí.

Móda a kosmetika vynášejí víc než hudba

Několikanásobná držitelka ceny Grammy, která svou kariéru zahájila v roce 2003, je známá především díky písním jako Umbrella, Shut Up And Drive nebo What's My Name? V posledních letech, kdy se vzdálila od hudby, se naplno věnovala se svým značkám spodního prádla, make-upu a péče o pleť.

Rihanna ve valentýnské kampani na svou značku spodního prádla Savage X Fenty. | Profimedia.cz

Časopis Forbes v roce 2021 uvedl, že se díky hodnotě svého podílu ve společnosti Fenty Beauty, kterou založila v roce 2017, stala miliardářkou. Ve Fenty Beauty vlastní 50procentní podíl, ve své další značce Savage X Fenty pak má 28procentní podíl. Obě firmy jsou pojmenovány po zpěvačce, jejíž skutečné jméno je Robyn Fenty. Svou nejnovější kosmetickou řadu Fenty Hair uvedla na trh v červnu loňského roku. Zbytek jejího bohatství pochází z jejího hudebního katalogu - má 14 hitů, které se dostaly do žebříčku Billboard Hot 100, překonali ji pouze Beatles a Mariah Carey.

Sázka na inkluzivitu se vyplatila

Populární zpěvačka v roce 2017 uvedla na trh Fenty Beauty s poselstvím, že chce, aby si u značky mohla vybrat skutečně každá žena. Značka odstartovala se 40 odstíny make-upu, dnes jich má kolem 50. Cílem bylo přijít s těžko dostupnými tóny, speciálně pro ženy tmavé pleti, které měly oproti běloškám v obchodech menší možnosti a často musely míchat několik make-upů, aby dosáhly požadovaného odstínu.

Rihannina značka make-upu a péče o pleť Fenty Beauty. | Profimedia.cz

Uvedení značky Fenty Beauty na trh zdůraznilo význam inkluzivního marketingu, což otřáslo celým odvětvím a změnilo situaci v kosmetickém průmyslu.

Rihannu kopírují další celebrity

Od roku 2017 přišla se svými vlastními inkluzivními značkami řada celebrit včetně zpěvačky Seleny Gomez, které se s její společností Rare Beauty daří podobně dobře jako Rihanně. Jmění americké zpěvačky a herečky, která se proslavila díky Disney Channelu, je odhadováno na zhruba 1,1 miliardy dolarů. Hodnota Fenty Beauty se odhaduje na 2,8 miliardy dolarů, konkurenční Rare Beauty má hodnotu dvou miliard dolarů.

Značka spodního prádla Savage X Fenty zahrnuje všechny ženy. | Profimedia.cz

Rihannin recept ale nefunguje jen v kosmetickém průmyslu. Rihanna v roce 2018 rychle pochopila, jaký je problém kontroverzemi zmítané společnosti Victoria's Secret, a představila vlastní značku spodního prádla Savage X Fenty. I zde se rozhodla vsadit na inkluzivitu a oblékla do něj ženy všech tvarů i barvy pleti a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Firmá má v současnosti hodnotu zhruba miliardy dolarů.

Společnosti Victoria's Secret se zatím příliš nedaří okopírovat Rihanny úspěch, podobně jako v kosmetice s jejím přístupem k inkluzivitě uspěly jiné celebrity. Jednou z nich je i hvězda reality show a úspěšná podnikatelka Kim Kardashian. Její značka Skims byla oceněna na čtyři miliardy dolarů a očekává se její vstup na burzu.