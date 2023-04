Kellnerův odkaz. Rodinná nadace pošle půl miliardy na stavbu onkologického centra | e15.cz

Nadace The Kellner Family Foundation poskytne dar ve výši 500 milionů korun na vybudování Vědeckého a diagnostického onkologického centra. Rodinná nadace uzavřela smlouvu s Fakultní nemocnicí v Motole a ministerstvem zdravotnictví. Na stavbu výzkumného pracoviště bude poskytnuto 300 milionů. Zbytek peněz je určený na podporu vědecké činnosti.

„Do společnosti SOTIO, která se vývoji léčiv proti zhoubným nádorům věnuje už přes 10 let, PPF investovala desítky miliard. Vznik moderního onkologického centra v Praze, v jehož rámci by fungovalo i špičkové vědecké pracoviště, bylo něco, co si Petr velmi přál,“ řekla Renáta Kellnerová. Výzkumné centrum bude ve svém názvu užívat jméno Petra Kellnera.

Nadace rodiny Kellnerových se prevenci rakovinových onemocnění věnuje dlouhodobě. SOTIO společně s PPF iniciovaly zapojení Česka do Indexu připravenosti na léčbu rakoviny každoročně připravovaného vydavatelstvím týdeníku Economist. Nadace PPF také podporuje vznik mobilní aplikace Preventivka.

„Je to doposud největší dar soukromého subjektu ve prospěch České republiky,“ komentoval premiér Petr Fiala. „Věřím, že napomůže s léčbou rakoviny a bude i dobrým příkladem pro další spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem,“ dodal.