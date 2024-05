Jihokorejský holding Doosan, světový výrobce parních turbín, chystá investice do svého plzeňského závodu. V pondělí během Dne česko-korejského průmyslového partnerství oznámil, že do české firmy Doosan Škoda Power předá know-how na výrobu generátorů a také plynových turbín pro vodíkové elektrárny. K tomu zástupci Doosanu potvrdili i dřívější spekulace, že plzeňská Škoda bude potenciálním dodavatelem turbíny pro nový dukovanský blok. Ve spolupráci s uchazečem o jaderný tendr Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) se tím jihokorejské společnosti snaží zvýšit šance na získání největší zakázky v novodobé české historii.

Investice do rozšíření výrobního portfolia vyjde na tři miliardy korun. První generátor by podle předběžného odhadu mohl plzeňský závod vyrobit zhruba za tři roky, pak postupně bude schopen vyrábět přibližně deset generátorů ročně. Kompletní turbogenerátory, tedy zařízení obsahující jak turbínu, tak generátor, plzeňský Doosan dodává už dnes. Generátor, který tvoří přibližně pětinu celkové hodnoty zakázky turbogenerátoru, si ale dosud objednává u své konkurence.

„Plzeňskému závodu se díky investici zvýší předpokládané tržby o 20 procent,“ sdělil v rozhovoru pro e15 Seungwoo Sohn, šéf mezinárodní divize Doosan Power Service Business Group, která je mateřskou společnosti firmy Doosan Škoda Power. Novinkou ve výrobním portfoliu budou také turbíny do vodíkových elektráren. Jak generátory, tak nové typy turbín budou určené pro menší až středně velké elektrárny, u generátoru se počítá s výkonem do 300 megawattů a u turbín do 100 megawattů výkonu.

„Cílem je, aby se český průmysl významně podílel na projektech skupiny Doosan na světových trzích. Zároveň v Plzni plánujeme vybudovat centrum vodíkových spalovacích turbín v Evropě, které přinese více pracovních míst a zařadí Českou republiku na mapu několika málo výrobců na světě,“ řekl dále na konferenci Youngki Lim, generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power.

Doosan ale zároveň nezastírá, že stěžejním motivem užší spolupráce s českou pobočkou je blížící se finále jaderného tendru. „Jako silný partner firmy KHNP přicházíme do České republiky podpořit její aktivity v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany,“ připustil na pondělní akci Park Jeong-won, předseda představenstva skupiny Doosan.

Jeong-won potvrdil, že pokud KHNP získá jadernou zakázku, turbínu dodá česká firma Doosan Škoda Power. Připravenost potvrzuje i výkonný ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka, který připomněl, že plzeňská turbína už více než dvacet let slouží v Jaderné elektrárně Temelín. Ten v loňském rozhovoru pro e15 uvedl, že se hodnota zakázky na samotnou turbínu pohybuje v nižších stovkách milionů eur.

Doosan představil i několik českých firem, s kterými chce spolupracovat na projektech v tuzemsku i v zahraničí a podepsal s nimi memoranda. Patří mezi ně společnosti Vítkovice, ZAT, MICO nebo například plzeňská Škoda JS, která by měla dodat například výměník tepla.

Pro KHNP je dohoda s Doosanem první hmatatelnou sázkou na český průmysl. Stejně jako druhý uchazeč, francouzská EdF, se i Jihokorejci zatím soustředili hlavně na podpisy nezávazných memorand. Ohlášením jisté spolupráce s plzeňskou Škodou tak vyrovnali skóre, protože jednu podobně závaznou spolupráci má i EdF, když její stavební partner Bouygues podepsal předkonsorciální dohodu s českou stavební firmou Metrostav DIZ. Oba uchazeči už dříve přislíbili, že u českých firem zůstane minimálně 64 procent hodnoty zakázky.

KHNP i EdF předaly finální nabídky na výstavbu nových českých jaderných bloků na konci dubna. ČEZ je nyní vyhodnocuje a do konce jara má vypracovat hodnotící zprávu. Vláda by pak měla v řádu týdnů vybrat vítěze a do konce března příštího roku s ním podepsat finální smlouvu.

Jaderný projekt by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i společnosti ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Částky v prvotních nabídkách zástupci vlády odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu ale odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.

O tom, kolik velkých bloků se bude stavět, rozhodne vláda ještě letos. Čím dál pravděpodobněji se podle energetiků jeví varianta, kdy by se v první vlně skutečně stavěly dva reaktory. Naznačují to ostatně i poslední vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. „Jsem pevně přesvědčen a všechno k tomu směřuje, že ještě tato vláda zasmluvní minimálně dva reaktory,“ řekl deníku Právo v polovině března.

A v podobném duchu se vyjadřuje i mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. „Aktuálně vše směřuje k rozhodnutí o budování dvou bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodování o lokalitě Temelín přijde až s odstupem, už i se znalostí postupu vývoje malých modulárních reaktorů,“ napsal v nedávném komentáři pro Hospodářské noviny. Nutno říct, že Kříž rozhodně není častým komentátorem. Navzdory tomu, že v pozici mluvčího skupiny působí už 30 let, napsal názorový článek naposledy v roce 2013. O to větší váhu jeho slova mohou mít.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1125 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.