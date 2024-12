Kijonková investuje do startupu, který chce pomocí AI chránit duševní zdraví mladých

Podnikatelka Simona Kijonková se pustila do dalšího z menších projektů, které uskutečňuje po své mnohamiliardovém exitu ze Zásilkovny. Tentokrát investuje do startupu Elin.ai, který vyvíjí mobilní aplikaci na zlepšení duševního zdraví generace Z.

Kijonková do Elin.ai prostřednictvím rodinné investiční společnosti JSK Investments vložila 420 tisíc eur, uvedly Hospodářské noviny. Startup v rámci nynějšího investičního kola celkem od investorů vybral milion eur. „Míra sebevražd je navíc poprvé v historii vyšší u mladých lidí než u osob středního věku, což je varovný signál, jak je tato problematika naléhavá. Projekt Elin.ai, který může díky využití umělé inteligence nabídnout opravdu dostupné řešení, proto považuji za klíčový. Platforma zajišťuje nejen okamžitou personalizovanou pomoc, ale také prevenci a dlouhodobou podporu,“ uvedla Kijonková.

Aplikace Elin.ai si klade za cíl pomáhat mladým lidem s duševním zdravím v prostředí sociálních sítí. „Společně hledáme způsoby, jak se nezbláznit v době, kdy všichni frčíme na dopaminu z lajků a nekonečném scrollingu. Hledáme protijed na hejty a závislost na sociálních sítích,“ píše firma na svém webu. Aplikace pomocí umělé inteligence analyzuje obsah uživatelových sociálních sítí a radí mu, jak na obsah reagovat. Modely AI firma vyvíjela spolu s psychiatry.

„Investice od JSK nám umožní rozšířit aplikaci na zahraniční trhy a posílit naše AI modely, které budou pokrývat stále více psychických problémů, jež trápí dnešní generaci Z,“ citují Hospodářské noviny šéfa Elin.ai Jana Romportla.

Kijonková, její manžel a další společníci na konci roku 2023 prodali Packeta Group, pod kterou spadá i česká Zásilkovna, do rukou mezinárodního fondu CVC Capital a společnosti Emma Capital Jiřího Šmejce, které kapitálově podpořila skupina R2G. Manželé Simona a Jaromír Kijonkovi na transakci díky téměř polovičnímu podílu v Packetě vydělali přes čtyři miliardy korun. Z čela Packety Kijonková odešla letos v únoru.

Záhy se pustila do dalších investic. V první řadě rodinná kancelář JSK investuje do rozvoje e-shopu Alensa, který založil manžel Kijonkové Jaromír a který se vypracoval na jednoho z evropských lídrů internetového prodeje. „Naše rodina se dlouhodobě věnuje optice. Jaromír nedávno založil i několik kamenných optik zaměřených na oční lékařství, kontaktní čočky, dioptrické a sluneční brýle. Tento obor chceme nadále rozvíjet a plánujeme také další investice směrem do zdravotnictví a technologií, čemuž rozumíme,“ řekla v květnovém rozhovoru pro e15 Kijonková.

Na podzim se Kijonková rozhodla finančně podpořit startup Kodu, který klientům zprostředkovává takzvané tiny houses, tedy levné a udržitelné minidomky. Je také členkou platformy Inspire&Impact Network, která vytváří komunitu pro ženy – profesionálky.