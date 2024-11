„V současné chvíli máme 300 členek. Od ledna spouštíme placené členství mimo jiné proto, abychom dokázali k našemu financování přistupovat transparentně,“ říká Simona Kijonková. Roční členství bude stát 9500 korun, organizace ale slibuje i zvýhodněné přístupy například pro ženy na mateřské nebo pro studenty. Levnější cena by měla být 500 korun.

„V roli investorek byste Češky spočítali na prstech ruky, začínajících podnikatelek a startupistek jsou v Česku pouhá tři procenta,“ vyjmenovává Kijonková s tím, že platforma nechce pouze pomáhat ženám do vedení firem, ale motivovat je v zakládání nových podniků. „Podnikatelé jsou hnacím motorem ekonomiky,“ dodává. Kijonková se po loňském prodeji Zásilkovny vrhla například na investování do startupů.

Sama se stala součástí boardu velké společnosti v pouhých 26 letech – a tehdy tam byla jedinou ženou. „Nemůžete dnes navíc sedět ve vedení a nevědět nic o digitálních výzvách současnosti,“ upozorňuje Taťána le Moigne, která přes 18 let stála v čele české pobočky Google. S tím souhlasí i Dita Formánková, zakladatelka organizace Czechitas, podle které ženy bez technologických znalostí ve vedení těžko uspějí.

Kurzy pod vedením Součkové nebo Bauer

Právě kurzy nejen z oblasti technologií a IT nyní Inspire & Impact Network chystá ve formě webinářů a networkingových akcí. „Jde o pilotní program a my chceme zkoumat zájem o konkrétní témata,“ vysvětluje le Moigne. Webinář bude mít kapacitu 100 žen a kromě již zmiňovaných technologií nabídne témata pracovního trhu, finanční gramotnosti s Michaelou Bauer, leadershipu nebo třeba IT znalostí ve spolupráci s Hanou Součkovou ze společnosti SAP.

Kdo stojí za Inspire & Impact Network? Výkonná rada spolku se skládá ze šesti významných žen, které přinášejí zkušenosti z různých oblastí. Prezidentkou a zakladatelkou je Renata Mrázová, dlouholetá vrcholná manažerka s praxí ve finančním, generálním a HR řízení velkých českých i nadnárodních firem. Strategii a roli zástupkyně prezidentky zastává Taťána le Moigne, bývalá ředitelka české pobočky společnosti Google. Oblast financí řídí Dana Bérová, podnikatelka, investorka a bývalá ministryně informatiky. Technologie má na starosti Dita Formánková, analytička a ředitelka organizace Czechitas. Akvizici členek a komunikaci vede Simona Kijonková, filantropka, investorka a zakladatelka Zásilkovny. Péči o členství a interní komunikaci zajišťuje Vladimíra Michnová, personální ředitelka mezinárodní skupiny LINET Group.

„Vidím tam minimálně dva filantropické dopady. Jedním jsou výsledky z pracovních skupin, které mění společnost,“ popisuje Formánková, proč se společně s dalšími významnými ženami českého byznysu rozhodla stát tváří iniciativy. Druhým důvodem podle ní je, že díky databázi dostanou hlas ženy, které vedou sociálně prospěšné podniky například mimo Prahu. Právě spolupráce mezi kraji a podpora místních podnikatelek nebo odbornic je totiž dalším pilířem spolupráce v rámci Inspire & Impact Network.

„Tohle vše děláme nad rámec svých pracovních i mateřských povinností. Na dobrovolnické bázi,“ dodává Kijonková. Platforma slibuje i širší spolupráci s veřejností, komerčními subjekty i médii. „Chceme například doporučovat ženské odbornice do panelů, diskuzí nebo na konference.“ V diskuzích a odborných panelech totiž stále převládají mužští řečníci.