Letecká společnost American Airlines žaluje Kiwi.com | e15.cz

Problémy české společnosti Kiwi.com s leteckými dopravci pokračují, nově proti ní podala žalobu u soudu v Texasu aerolinka American Airlines, která je podle některých měřítek vůbec největší na světě. Té se nelíbí, že Kiwi.com přeprodává její letenky, a to navzdory tomu, že dohoda o spolupráci byla zrušena už před třemi lety. American Airlines doufá, že se jí díky soudnímu procesu podaří dosáhnout podobného stavu, ke kterému se ve výsledku díky právním sporu přede dvěma lety dopracovala konkurenční Southwest Airlines.

„Touto žalobou se společnost American domáhá peněžitého odškodnění a soudního příkazu proti nepoctivé online společnosti Kiwi, která se vydává za americkou cestovní agenturu s oprávněním prodávat letenky na lety společnosti American. Společnost Kiwi tak činí prostřednictvím široké škály klamavých praktik při prodeji letenek, které způsobují nevýslovnou škodu společnosti American a její schopnosti sloužit svým zákazníkům,“ píše se na začátku žaloby, kterou nezisková organizace Free Law Project zveřejnila v plném rozsahu na internetu. Mluvčí Kiwi.com Daniela Chovancová na žádost o komentář pro e15 odepsala, že v současné době se společnost nemůže k případu vyjadřovat.

Ryanair, Southwest Airlines nebo KLM

American Airlines není první leteckou společností, která se dostala do křížku s Kiwi.com, založeném podnikatelem Oliverem Dlouhým v roce 2012 v Brně. V minulosti se podobným způsobem vůči Kiwi.com vymezily například Southwest Airlines, British Airways, Finnair, Ibera, Ryanair, KLM nebo Aeroflot. Právě Southwest Airlines se po soudních tahanicích podařilo s Kiwi.com dosáhnout dohody, podle níž nebude česká společnost prodávat letenky amerického dopravce, žádá ale i finanční náhradu.

Zakladatel Kiwi.com Dlouhý vždy nařčení z nekalých praktik ze stran leteckých společností odmítal. „Počet aerolinek, které se ostře vymezují také na soudní úrovni nebo používají zákazníky jako rukojmí, jsou nízké jednotky,“ uvedl pro e15 v roce 2021.

„V případě aerolinek, které ve smluvních podmínkách pro práci s partnery omezují volné určování cen, což v konečném důsledku vede k dražším letenkám, nastává fundamentální rozpor mezi tím, co chceme zákazníkům nabídnout my, a tím, co chtějí ony. Jsou limity, které nejsme ochotni překročit,“ vysvětloval tehdy Dlouhý.

Nicméně American Airlines je co do počtu zaměstnanců největší leteckou společností na světě, podle posledních veřejně dostupných údajů pro ni pracuje 129 tisíc lidí. Americká aerolinka má tržní hodnotu zhruba 230 miliard korun a za loňský rok vygenerovala tržby zhruba ve výši 1,17 bilionu korun.

Porušení dohody

V žalobě, která byla podána 25. července u soudu v Texasu, právní zástupci American Airlines popisují důvody pro soudní spor. Původně obě společnosti navázaly spolupráci v roce 2018, kdy se z Kiwi.com stal autorizovaný prodejce letenek amerického leteckého dopravce. Nicméně po dvou letech byla smlouva ze strany American Airlines vypovězena, protože podle americké společnosti Kiwi.com porušovalo pravidla obsažené v dohodě. Nicméně Kiwi.com pokračovalo v prodeji lístků na dopravní spoje americké aerolinky i po konci spolupráce.

„Během necelého roku však společnost Kiwi porušila řadu pravidel a požadavků. Toto zneužívání bylo v rozporu s dohodami, významně poškodilo zákazníky společnosti, a to zmatením spotřebitelů, přerušením služeb a provozními zpožděními a problémy. Rovněž poškodilo vztahy a pověst společnosti American u jejích zákazníků,“ domnívá se žalující společnost.

American Airlines se například nelíbí praxe tzv. Hidden City. Jedná se o princip, kdy letecký dopravce nabízí například letenku do určité destinace s přestupem, jež je levnější než samostatná letenka, která by cestující přepravila na letiště, kde se v první variantě pouze přestupuje. Kiwi.com tyto letenky prodává, zákazník si tedy koupí levnější spoj s přestupem a následně už zkrátka nenastoupí na navazující let.

To je ovšem pro společnost, která provozuje navazující let, komplikace. „Pokud se cestující s přestupem nedostaví, musí společnost American z bezpečnostních důvodů zajistit, aby byla všechna zavazadla odbavená do cílové destinace z letadla odstraněna. Kromě toho se provozní zaměstnanci a posádky letadel potýkají se ztrátou času, zpožděním letu a s dalšími překážkami při hledání chybějících zákazníků uvedených v seznamu navazujícího letu. A může dokonce dojít ke zpoždění letů, když letecké společnosti čekají na cestující, kteří se nikdy neměli v úmyslu dostavit na palubu,“ píše se v žalobě.

Nekalé praktiky

American Airlines také obviňuje Kiwi.com z dalších nekalých praktik, jako je například účtování za zavazadla ve chvíli, kdy samotná aerolinka žádný poplatek neúčtuje. K problémům podle žaloby dochází ovšem i v opačném případě, tedy když letecká společnost poplatky účtuje, Kiwi.com ovšem účet za zavazadla neuhradí. „Zákazník si pak myslí, že za svá zavazadla zaplatil, ale po příjezdu na letiště se dozví, že nikoli,“ píše se v žalobě.

Americká letecká společnost si v žalobě stěžuje, že v případě komplikací ovšem zákazníci neviní české Kiwi.com, ale American Airlines. „Společnost American strávila devět desetiletí budováním důvěry u svých zákazníků a investovala do toho, aby se její značka stala jednou z nejlepších leteckých společností na světě. Nezákonná a neoprávněná činnost společnosti Kiwi však tyto investice ohrožuje a potenciálně nenapravitelně ničí,“ líčí žaloba.

Největší letecká společnost světa také Kiwi.com podezírá z toho, že se jí daří obcházet omezení při koupi lístků například tím, že vytváří nové entity, přes něž je složité vysledovat jejich původ.

V pandemických letech 2020 a 2021 brněnský vyhledávač letenek Kiwi.com zabředl do hlubokých ztrát, loni ale vytěžil efekt odkládané poptávky a zaznamenal rekordní výsledky. Společnost utržila nejvíce od založení, a to padesát miliard korun, meziročně o 33 miliard více. Hrubý provozní zisk se vyšplhal na téměř deset milionů eur, zhruba 237 milionů korun. Většinový podíl v Kiwi.com koupil v roce 2019 americký fond General Atlantic.

VIDEO: Co dělat při zrušení nebo zpoždění letu?