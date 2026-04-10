Křetínského EPH rozšiřuje své působení ve Francii, koupila dodavatele zelené energie pro domácnosti
Energetická skupina EPH miliardáře Daniela Křetínského rozšiřuje své působení ve Francii akvizicí dodavatele obnovitelné energie Ilek. Transakci realizovala její francouzská výrobní firma GazelEnergie, která tak poprvé vstupuje na francouzský retailový trh s energiemi pro domácnosti. Společnost Ilek se sídlem v Toulouse zásobuje více než 175 tisíc francouzských domácností elektřinou a biometanem výhradně z místních obnovitelných zdrojů.
EPH působí ve Francii od roku 2019 a již nyní zde provozuje solární a větrné elektrárny o instalovaném výkonu přibližně 100 megawattů. Prostřednictvím GazelEnergie se zároveň řadí mezi významné agregátory výroby energie z obnovitelných zdrojů třetích stran. Dosud se skupina soustředila na dodávky pro firemní zákazníky, akvizice Ileku jí však otevírá přístup k segmentu domácností a umožňuje diverzifikovat zákaznickou základnu.
Ilek si na francouzském trhu vybudoval specifický model založený na přímém propojení zákazníků s lokálními výrobci energie. Společnost spolupracuje s více než 50 producenty na desítkách míst po celé Francii a patří k největším dodavatelům biometanu pro domácnosti v zemi. Kombinace této sítě s výrobními kapacitami GazelEnergie podle skupiny vytváří potenciál pro provozní i obchodní synergie. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Akvizice přichází v době výrazné transformace francouzského energetického trhu, kde skončil systém regulovaného přístupu k jaderné energii ARENH. To zvyšuje tlak na menší dodavatele a podporuje konsolidaci sektoru.
