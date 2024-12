Livesport líčí na deset konkurentů najednou, sen o hypotékách se rozplývá, český kyberdiplomat bojuje proti Číně

Česká technologická společnost Livesport, která se zabývá poskytováním informací o sportovních výsledcích, poodhalila svůj velký akviziční apetit. Její šéf fúzí a akvizic Martin Horčička pro specializovaný server Mergermarket uvedl, že Livesport momentálně vyjednává s deseti firmami o převzetí a do konce roku chce aspoň jednu akvizici dokončit. Informaci pro e15 potvrdil i nový člen představenstva celé skupiny Martin Gebauer.

Zájemci o hypotéku nemohli dostat horší vánoční dárek. Během prosince se podstatně snížila naděje na brzké a výraznější zlevnění půjček na bydlení. Důvodem jsou poměrně strmě klesající marže bank na těchto úvěrech v posledních týdnech. Například aktuálně nejoblíbenější tříleté hypoteční fixace jsou pro tuzemské banky byznysovým pohledem nejméně atraktivní za bezmála posledního půl roku. Může za to především v poslední době oprašované téma sílící české inflace, a tím i sázky na přísnější politiku České národní banky.

Keith Krach je úspěšný podnikatel a manažer. Spoluzaložil softwarovou firmu Ariba, kterou později za 4,3 miliardy dolarů koupil německý obr SAP. Deset let byl prezidentem a ředitelem společnosti DocuSign, globálního standardu v elektronických podpisech. Pak se vrhnul do politiky. Byl náměstkem ministra zahraničí během první Trumpovy prezidentské éry, kde se mimo jiné stal jestřábem v boji proti Huawei a dalším technologiím z Číny. Krach se vyvinul v jednu z nejvlivnějších osob v technologické diplomacii. Do správní rady svého nového vlivového projektu si nyní vybral i bývalého českého kyberdiplomata při NATO a hlavního poradce ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Romana Pačku.

VIDEO:Čekací lhůta na dětského psychologa je i šest měsíců. Případů přibývá a situace je kritická, tvrdí psycholožka Machová v pořadu FLOW

Vláda bude patrně už v příštím roce připravovat další novelu nového stavebního zákona, se kterým se v praxi trh teprve začal sžívat. Zákon je totiž úzce spojen s digitalizací stavebního řízení, které po letošním selhání hodlá vláda přesoutěžit. Otevírá se tak prostor pro návrat myšlenky státní soustavy stavebních úřadů, kterou původně prosadila předchozí vláda hnutí ANO, již ale tehdejší ministr Ivan Bartoš následně zrušil.

PBS Group rozjíždí rozsáhlou expanzi na svém klíčovém trhu. Aktuálně úspěšně otestovala své první proudové motory finálně sestavené ve Spojených státech, kde hodlá dál investovat do dvou hal a výrobních technologií ve státě Georgia. „Počítáme s investicí až dvacet milionů dolarů,“ řekl pro e15 výkonný ředitel PBS Group Pavel Čechal.

Pád syrského režimu Bašára Asada ovlivní nejenom rozložení sil na Blízkém východě, ale také obchod se zřejmě nejpopulárnější drogou v regionu, captagonem. Syrskému autokratovi přinášela miliardy dolarů ročně a pomáhala mu s udržením moci. Své operace z obchodu s ní financoval i libanonský Hizballáh. Očekává se, že nyní toto narkotikum podraží a jeho výroba se přesune jinam, nejspíše hlavně do Iráku.