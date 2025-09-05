Lokál i Café Savoy v úterý zavírají. Skupina Ambiente oslaví se zaměstnanci třicetiny
Před třiceti lety otevřela první restaurace Ambiente, ze které se pak vyvinul koncept o třiceti dalších různorodých podnicích. Všechny ty roky chce nyní skupina oslavit. V úterý 9. září se tak zavřou všechny Lokály, Café Savoy, cukrárna Myšák nebo řeznictví Naše maso. Všichni zaměstnanci a lidé z Ambiente tam budou společně oslavovat podnikové třicetiny.
Byl srpen 1995, po silnicích jezdila Škoda Felicia, džíny se nosily do pasu a neexistovaly chytré mobily. Ambiente ale už ano. Nebo aspoň tehdy začínalo. Tomáš Karpíšek zrovna přijel z Tyrolska, kde byl šéfkuchařem hotelu Foster, a rozhodl se si v Praze otevřít svůj podnik. Vybral si pro něj Mánesovu ulici, kde pak v srpnu skutečně otevřel podnik Ambiente The Living Restaurant, kterému se pak dlouhá léta přezdívalo Máneska.
Dnes je z něj 31 podniků, ten první ale už do skupiny nepatří. „Jsem hrdý, že tu po třiceti letech stále jsme. A ještě víc na to, že jsou mezi námi skvělé mezilidské vztahy,“ líčí Karpíšek. Snad i proto se rozhodl uspořádat 9. září opravdu velkou párty – dorazit by měli všichni, kdo ve skupině Ambiente působí.
Odpoledne se tak zavřou všechny Lokály, Café Savoy, Cukrárna Myšák, Dva kohouti, Eska, Kuchyň, Marie B, Pizza Nuova, Brasilerio nebo U Kalendů. Stejně tak bude mít zavřeno i výukový UM a výukový řeznický závod Amaso. Všech jednatřicet podniků se zkrátka připojí k oslavě narozenin. Celkem jde o zhruba 1600 lidí. Většina lidí je v Praze, Ambiente má ale zastoupení rovněž v Brně a také v Plzni.
K 31 podnikům přibudou další čtyři
Za tři desítky let prošlo Ambiente různými směry od mexické přes italskou po brazilskou kuchyni až k fine diningu. To všechno skupinu utvrdilo v tom, že doma je dobře, a tak se v podnicích čím dál víc začala prosazovat i česká kuchyně. Například v Café Savoy se tradiční česká jídla poprvé objevila už v roce 2005. Šlo mimochodem o pečenou kachnu nebo řízek s bramborovým salátem. O pár let později vznikl také Lokál, který staví na pivu. Koncept založený na národní kuchyni zhmotňuje i Marie B.
Do konce roku se skupina rozroste hned o čtyři nové podniky. V Holešovické tržnici se chystá další pobočka řeznictví Naše Maso a Cukrárny Myšák. Novinkou má být restaurace Skô pod vedením šéfkuchaře Tomáše Valkoviče. A uzavře to snackbar s obchodem pod názvem Biskup, který se objeví v centru Prahy.
A jak to tedy vypadalo v první restauraci, která to všechno odstartovala? Inspirace přišla z Papa Joe v Innsbrucku, která byla postavená na kuchyni zvané tex-mex, tedy americko-mexickém jídle. V Mánesce se podávala smažená kuřecí křídla, pečená brambora s kuřetem a kukuřicí, mexická polévka v chlebu nebo filet beefsteak s jalovcem a slaninou.
„Taky jsme měli koktejl swimming pool. Keramickou misku s modrým drinkem, dvěma brčky a zapálenou prskavkou. Jakmile si to někdo objednal, chtěli to všichni,“ vzpomínal před pár lety Karpíšek.