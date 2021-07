Majitelem Avastu by se mohla stát společnost NortonLifeLock | E15.cz

Společnost NortonLifeLock, jež jedná o koupi české společnosti Avast, je v oboru kyberbezpečnosti známým pojmem. Na vývoji bezpečnostního softwaru pracuje přes třicet let. Celou její existenci doprovázejí fúze s dalšími softwarovými firmami a od roku 2019 nese dnešní název.

Valuace možného příštího majitele Avastu dosahuje patnácti miliard dolarů, má 23 milionů přímých zákazníků a vykazuje každoročně tržby 2,5 miliardy dolarů, nejvíce mezi poskytovateli bezpečnostního softwaru koncovým uživatelům. Cesta k tomuto postavení je ovšem složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Klíčem k dnešnímu úspěšnému byznysu byly četné akvizice, se kterými společnost ještě pod názvem Symantec začala před 35 lety.

Společnost Symantec založil Gary Hendrix v roce 1982 společně s dalšími výzkumníky ze Standfordské univerzity, experty na zpracování řeči. Provoz zpočátku financovaly akademické granty, v prvních letech ale Hendrix a spol. nepřišli s žádným produktem.

Zlom nastal v roce 1985 po spojení se společností C&E Software, kdy Hendrix s kolegy díky kombinaci know-how vytvořili databázový software Q&A. V této době byl Symantec financován podnikatelem Johnem Doerrem, který později investoval do společností, jako jsou Google, Netscape nebo Amazon. Tržby Symantecu dosáhly 1,4 milionu dolarů.

Nicméně i přes schopnost generovat první tržby bylo zřejmé, že Symantec se svým databázovým softwarem nebude stačit na konkurenci. Společnost tehdy řídil Gordon Eubanks, který založil společnost C&E Software. Právě Eubanks započal akviziční kampaň, kdy Symantec koupil během krátké doby tři společnosti. Transformaci dokončil Symantec v roce 1989, kdy vstoupil na burzu Nasdaq. Ve stejném roce poprvé v historii vykázal zisk.

Akvizice provázejí Symantec po celou jeho historii. Osudový obchod se podařil v roce 1990, kdy Symantec koupil společnost Peter Norton Computing zaměřenou na počítačový bezpečnostní a servisní software.

„Spojení Norton Computing se Symantecem je od té doby označováno za jednu z nejúspěšnějších akvizic v historii softwarových společnosti,“ píše se na webu Funding Universe.

Kolonizovat jako Britové

Symantec pokračoval v četných akvizicích a jeho tržby strmě rostly vzhůru. V roce 1988 vykazoval tržby ani ne dvacet milionů dolarů, o tři roky později to bylo 116 milionů dolarů. V dalších letech Symantec připojoval menší společnosti, s jejichž pomocí vylepšoval vlastní produkty.

„Pokud se podíváte na historii států, některé z nich dokázaly expandovat kolonizací nebo překročením hranic. Lidé, kteří byli schopní objevovat a najít nová teritoria, si vedli lépe. Cílem je identifikovat nové trhy, stejně jako to dělalo britské impérium,“ popsal v roce 1998 strategii Symantecu CEO Gordon Eubanks.

Časem ovšem ve Spojených státech vyrostli další velcí hráči v oblasti technologií, zejména Microsoft a společnost McAfee, tehdejší největší konkurent Symantecu. Po neúspěšné spolupráci s Microsoftem zůstal Symantec v roce 1996 ve čtyřicetimilionové ztrátě. Eubanks to zpětně popsal jako nejsložitější časy ve vedení společnosti. S McAffee zase Symantec sváděl slovní i právní bitvy.

Eubanks opustil společnost v roce 1999. Za jeho působení vyrostly tržby na 578 milionů dolarů a počet zaměstnanců přesáhl dva tisíce. Na jeho pozici nastoupil John W. Thompson, který společnost definitivně posunul k bezpečnostnímu softwaru.

„Rozhodl jsem se, že Symantec bude lépe fungoval jako společnost zaměřená na bezpečnostní software než jako společnost zaměřená na balíčky spotřebitelského softwaru,“ popsal nedávno Thompson.

Také on se nevyhýbal akvizicím, Symantec například v roce 2005 získal za 13,5 miliardy dolarů konkurenta Veritas. O deset let později ji prodal za osm miliard dolarů. Veritas se tak stal příkladem neúspěšné akvizice a dokladem těžkých let Symantecu v novém tisíciletí.

„Byly to dvě zcela rozdílné společnosti se dvěma naprosto rozdílnými cílovými skupinami i příběhy,“ vysvětloval před šesti lety webu CRN John Woodall.

Symantec během Thompsonova angažmá pokračoval v nastartovaném trendu pravidelných akvizic. Po jeho odchodu se generální ředitelé v Symantecu střídali mnohem rychleji, než bylo zvykem. Priority byly přenastaveny, větší důraz se kladl na stabilizaci Symantecu.

Společnost nedokázala naplnit cíle a jako by nevěděla, jakým směrem se chce ubírat. Pro její dnešní podobu je důležitá akvizice z roku 2016, kdy Symantec koupil za 2,3 miliardy dolarů společnost LifeLock zaměřenou na ochranu osobní identity.

Freemium funguje

Zdaleka nejvýznamnější obchod se udál v roce 2019, kdy výrobce čipů Broadcom koupil za 10,7 miliardy dolarů divizi Symantecu zaměřující se na korporátní zabezpečení, a navíc včetně jména společnosti. To, co ze Symantecu zůstalo, bylo přejmenováno na NortonLifeLock. Na první pohled by se mohlo zdát, že zbylo jen torzo. Prodaná divize se sice až z poloviny podílela na celkových tržbách společnosti, ale připadalo na ni jen deset procent zisku před zdaněním.

Nová společnost se rozhodla více zaměřit na koncové zákazníky. To ostatně potvrzuje zatím poslední akvizice z letošního roku, kdy NortonLifeLock koupil německého poskytovatele antivirového program Avira. Stejně jako Avast, i Avira sází na freemium, tedy na bezplatné poskytnutí produktu, který pak vydělává až na prémiových funkcích. Za Aviru Norton zaplatil 360 milionů dolarů.

„Věříme, že když k našim operačním možnostem přidáme prvky Aviry v kombinaci s důrazem na výkon, můžeme zrychlit růst, zvýšit tempo inovací a pokračovat v expanzi,“ pochvaloval si v nedávném dopisu akcionářům CEO Vincent Pilette. Je tak zřejmé, že dobrá zkušenost s Avirou povzbudila Norton k další expanzi v oblasti freemium softwaru. A právě Avast s více než 450 miliony uživateli představuje více než lákavé sousto.