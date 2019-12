Na burzách se čaruje - ranní přehled | E15.cz

Brexitové hlasování

Jen týden po vítězných volbách předloží britský premiér Boris Johnson parlamentu zákon o brexitu. Vzhledem k tomu, že konzervativci mají v Dolní sněmovně nově silnou většinu, hlasování by mělo být pouhou formalitou. Velká Británie tak má nakročeno k tomu, aby z Evropské unie vystoupila 31. ledna 2020.

Boj o jídlo

Zatímco aktivita na akciových trzích před Vánoci pomalu utichá, ve Velké Británii ještě naplno zuří boj o místní jedničku na trhu doručování objednávek z restaurací, společnost Just Eat. Zájemci předložili své finální nabídky. Nizozemský rival Takeaway.com je v navrhované fúzi za každou akcii Just Eat ochoten zaplatit 916 pencí, přičemž majitelé Just Eat by v nově vzniklém podniku drželi 57,5 procenta. Investiční fond Prosus kontruje nabídkou na 800 pencí za akcii v hotovosti, Just Eat tato nabídka ohodnocuje na 5,5 miliardy liber. Rozhodnutí má padnout 10. ledna.

Rozkývané trhy

Dnešek je velkým dnem pro obchodníky vydělávající na výkyvech burz. Vyprší prosincové indexové a akciové opce, stejně jako indexové futures, což mnohdy vyvolá neočekávané pohyby na akciových trzích. V angličtině se tento moment nazývá „Quadruple Witching“, tedy čtyřnásobné čarování.

Francouzské protesty

Stávky na francouzské železnici neberou ani po dvou týdnech konce. Několik odborových svazů uvedlo, že jednání s vládou nepokročila. Odboráři naznačují, že budou proti reformám prezidenta Emmanuela Macrona protestovat i v novém roce. Vláda slibuje, že s odbory dojedná alespoň dočasné „příměří“ pro období vánočních svátků, kdy by omezení železniční dopravy mohlo vyvolat chaos.

Očekávané události

Libru pravděpodobně čeká nejslabší týden za poslední dva roky. Britská měna tak reaguje na rozhodnutí premiéra Borise Johnsona, že nepožádá o prodloužení přechodného období na vyjednání obchodní dohody s Evropskou unií. Termín tak vyprší na konci roku 2020. Američtí statistici předloží revidované údaje o HDP.