Boris Johnson chce zakázat prodloužení přechodného období po brexitu | E15.cz

Britský premiér Boris Johnson hodlá do brexitového zákona doplnit pasáž, která by zakazovala prodloužit přechodné období po odchodu Británie z EU. Po několika odkladech Británie pravděpodobně opustí unii na konci ledna, do konce roku 2020 by pak měla vyjednat s evropskou sedmadvacítkou dohodu o budoucích, především obchodních vztazích. Podle hlasů zaznívajících nejen z Bruselu je ale 11 měsíců na tak komplexní dohodu příliš málo.