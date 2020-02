Nejnižší úrokové sazby světa zřejmě vzrostou | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Airbnb proti koronaviru

V souladu s nařízením pekingských úřadů ruší služba Airbnb možnost ubytovat se v čínské metropoli. A to až do konce měsíce. Restrikce je dalším projevem boje proti šíření koronaviru. V pevninské Číně včera přibylo dalších 97 obětí nákazy, celkový počet mrtvých tam dosáhl 908, počet infikovaných 40 171.

Nejnižší úrokové sazby světa se možná zvýší

Úrokové sazby v Dánsku dosahují minus 0,75 procenta. A zatímco nedávno analytici Nordické banky předpovídali další prohlubování záporných sazeb, v aktuální prognóze otočili a očekávají jejich růst. Důvodem je prý kurz dánské koruny, která je údajně tak slabá, že donutí centrální bankéře k intervenci.

Bitcoin zpět pod psychologickou hladinou

V pondělí ráno dosahoval kurz nejrozšířenější virtuální měny 9900 dolarů za digitální minci. Celou neděli se přitom pohyboval těsně nad metou deseti tisíc dolarů, na kterou se bitcoin podíval po zhruba pěti měsících. Část analytiků přisuzuje zájem o kryptoměnu nejistotě na finančních trzích kvůli koronaviru, v neposlední řadě se ale blíží takzvaný halving (půlení). Právě těsně před touto události cena kryptoměny obvykla nabírá růstovou trajektorii.

Inflace v Číně roste

Spotřebitelské ceny v Číně vzrostly v lednu o 5,4 procenta - nejvíce za posledních osm let. Podle Bloombergu jde o důsledek nárůstu poptávky kolem oslav čínského nového roku, ale i propuknutí afrického moru prasat a rozšíření smrtícího koronaviru. Poslední dva faktory výrazně nabouraly zásobování a ustálené dodavatelské řetězce, což vede ke zdražování nedostatkového zboží.

Z Ruzyně se nelétá

Kvůli větru bylo na pražském ruzyňském letišti zrušeno zatím sedm zpátečních letů, a to do Curychu, Mnichova, Frankfurtu, Düsseldorfu, Londýna a Amsterdamu. Silný vítr přechází do Česka z Německa. Bouře Sabine, která se v neděli a v noci na dnešek prohnala západní Evropou, si na západě Německa vyžádala nejméně pět raněných. V Česku zůstaly bez elektrického proudu tisíce domácností, hlavně ve Středočeském kraji a na jihu Čech.