Netflix se připravuje na videohry. Najal manažera nové herní sekce | E15.cz

Americká streamovací služba Netflix plánuje expanzi do světa videoher. Své řady rozšiřuje o Mikea Verdua, bývalého manažera ve společnostech Electronic Arts a Facebook. Ten bude zastupovat roli viceprezidenta nové herní sekce. Zbytek „herního“ týmu bude Netflix nabírat v nadcházejících měsících, samotný herní obsah by měl podle agentury Bloomberg začít nabízet během příštího roku.

Netflix hry nabídne v rámci aktuálních cenových balíčků, nebude si tak za službu účtovat nic navíc. V budoucnu ale tato novinka může odůvodnit případný nárůst cen. Po oznámení vstupu do herního světa stoupla cena akcií Netflixu až o 3,3 procenta na 566 dolarů.

„Vypadá to jako významný krok s důsledky pro celý videoherní průmysl,“ řekl agentuře Bloomberg Jason Bazinet, analytik finančního domu Citi.

Podle agentury Reuters hledal Netflix nového manažera už od května. Mike Verdu dříve pracoval pro Facebook na pozici viceprezidenta obsahu, kde se staral o vývoj her na zařízení pro virtuální realitu Oculus. Před Facebookem řídil studia pro vývoj mobilních her v Electronic Arts, podílel se na hrách Plants vs. Zombies, The Sims nebo Command & Conquer. Těmto pozicím předcházely zkušenosti z dalších herních studií, jako je Kabam, TapZen nebo Zynga.

Problém pro Netflix může nastat v obchodě AppStore. Herním streamovacím platformám tam totiž Apple prakticky zamezil přístup, sdělil loni server Business Insider. Oficiální důvod je, že Apple nedokáže ověřit každou hru, která skrz takovou platformu přijde. Microsoft, Google a Nvidia proto problém obcházejí nabízením svých služeb přes web. Nemusí tak své podléhat podmínkám obchodu AppStore.

Otázkou zůstává, do jaké míry a jestli se Netflix mimo streamování zapojí i do tvorby vlastních her. V minulosti už totiž do této oblasti nakoukl, a to formou interaktivních projektů jako You vs. Wild, anebo epizodou Bandersnatch seriálu Black Mirror. Od roku 2018 také nabízí interaktivní hru Minecraft: Story mode, po které měly na Netflix přijít také další hry od studia Telltale Games, což se však kvůli bankrotu studia nikdy neuskutečnilo.

Předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák pro deník E15 uvedl, že vstup velkých streamovacích firem do herního průmyslu není překvapivá informace. „Z pohledu herních studií, které my reprezentujeme, to ale v podstatě nic neznamená,“ říká s tím, že Netflix pro ně není přímá konkurence.

Netflix také tvoří seriály na základě úspěšných herních značek, třeba předloňský Zaklínač, anebo připravovaný animovaný seriál z prostředí hry Dota 2. V případě, že by se Netflix do samotného vývoje pustil, bude muset obstát v těžké konkurenci.

O to se před dvěma lety snažila také obdobná služba Google Stadia, která ale letos v únoru po vývoj vlastní her utnula a začala se soustředit pouze na distribuci. Tento týden také oznámila, že bude rozdělovat vývojářům příjmy podle doby, kterou hráči stráví hraním jejich her.