Studentů elektrotechniky ubývá. Za pár let jim budou platit zlatem | e15.cz

Nejohroženějším povoláním v roce 2030 budou elektrotechnici a řemeslníci. To tvrdí analýza společnosti Evropa v datech. Obor elektrotechniky je ale ohrožený už dnes kvůli nízkému zájmu o studium. Dokazují to každoročně nižší počty zapsaných studentů do oborů elektrotechnických fakult. Do konce dekády by zároveň mělo podle studie Boston Consulting Group zaniknout na 330 tisíc pracovních pozic.