Productboard získal od investorů přes miliardu v jednom kole | E15.cz

Hodnota firmy, která má za cíl ulehčit práci produktovým manažerům, se tak dostala na 350 milionů dolarů (téměř osm miliard korun), informuje anglickojazyčná verze magazínu Forbes.

Hlavním investorem v nynějším kole financování je fond Sequoia. Productboard představuje vůbec jeho první investici do tuzemské společnosti. Fond v minulosti vsadil mimo jiné i na WhatsApp, Airbnb či LinkedIn.

Peníze firma použije pro další zrychlení růstu, posílení obchodu a rozšíření týmů v Praze i v americkém Silicon Valley. Mezi dalšími investory do Productboardu, rozkročeného mezi Prahu a San Francisco, patří mimo jiné i české fondy Credo Ventures, Reflex Capital a Rockaway. Ty přispěly i do aktuální a na domácí poměry rekordní kapitálové injekce.

„Vítejte v éře, kdy opakované výnosy mohou vyrůst z nuly na sto milionů dolarů během 21 měsíců – jak dokazuje příklad našich klientů z UiPath – a kdy už vám trh nedá druhou šanci, pokud neuděláte své produkty dostatečně dobré,“ napsal na blogu firmy její šéf Hubert Palán.

Productboard pomáhá produktovým manažerům ve více než 2500 firmách porozumět trhu a reagovat na zákaznickou poptávku správně uchopenými digitálními produkty. Firma se od začátku loňského roku rozrostla ze 46 na 116 lidí, přičemž nejvíce nových zaměstnanců se přidalo do pražské kanceláře, která se skládá především z vývojářského týmu, produktových manažerů a designérů.

Dohromady Productboard od investorů získal na svůj růst 64,7 milionu dolarů, tedy skoro 1,5 miliardy korun. Prvních 400 tisíc dolarů do firmy přiteklo v roce 2015 od tuzemského Rockaway Capital, rok nato se částkou 1,3 milionu dolarů přidala trojice investorů Credo Ventures, euroameričtí Index Ventures a také Reflex Capital.

V červenci 2018 se pak do investičního kola A jako hlavní investor zapojil fond Kleiner Perkins. Investiční kolo A potom rozšířili stávající investoři pod taktovkou Index Ventures o dalších deset milionů dolarů.

Productboard v roce 2014 založili a stále vedou Hubert Palán s Danielem Hejlem. Mezi klíčové klienty firmy patří Microsoft, Avast, Zendesk, Unity nebo firma UiPath.

V Silicon Valley není žádný společenský život, tvrdí Palán

V souvislosti s kapitálovou expanzí Productboardu připomínáme loňský rozhovor s jeho šéfem Hubertem Palánem. Podnikatel se rozhovořil o náladě v Silicon Valley, srovnání s érou dotcom bubliny, ale i tom, jak se jeho firmě daří zvládat souběžné působení v USA a Česku.

Hovoří se v Kalifornii o případné krizi?

Ekonomický růst je tak dlouhý, že skutečně nikdo neví, co se může brzy stát. Investoři tedy radí, aby do sebe start-upy nechaly investovat, což je samozřejmě rada v zájmu investorů, protože oni potřebují peníze z jejich fondů umístit. Do toho také vnímáme politickou situaci i obchodní válku, která je zde často skloňovaná. Naopak se tu téměř nemluví o tom, že by měla fundamentální problém samotná americká ekonomika. Firmy jsou na rozdíl od internetové bubliny na začátku tisíciletí zdravé, rostou jim tržby i zákaznická báze. Samozřejmě ohodnocení některých firem je relativně vysoké, což je ale v této situaci běžné.

Je při shánění lidí výhoda, že začínáte na trhu s novým produktem?

Nastavení lidí je takové, že hledají novou kategorii byznysu, která má vysoký potenciál na trhu. Je ale pravda, že pokud vytváříte software pro řízení vztahu se zákazníky (CRM), nemusíte nikomu vysvětlovat, co je vlastně váš produkt. My si přitom vytváříme vlastní kategorii, neustále tedy obhajujeme náš produkt a vizi. Na druhou stranu je to pro nás obrovská příležitost, jak nalákat zkušené lidi, kteří hledají výzvu. Výhodou je, že v budoucnu můžete této nové byznysové kategorii začít dominovat a stát se lídrem. Lidé k nám často chodí jen proto, že nechtějí dělat to, co ostatní.

Máte přes 2000 klientů, co pro vás v růstu bylo zlomovým bodem?

Často se nás na to investoři ptali, protože v poslední době je ve statistikách vidět skutečně prudký nárůst klientů. Nedokážu ale říct jednu věc, která by magicky náš růst nastartovala. Dohromady se spíše sešlo několik faktorů. Především produkt dospěl do stadia, kdy začal být pro zákazníky zajímavý. Pomohl nám také virální dopad, protože se pozitivní zkušenost s naším nástrojem pro budování produktů začala přirozeně šířit.

Omezuje vás nějak geografické zaměření?

V současnosti je asi 40 procent našeho byznysu mimo Severní Ameriku. Velkou klientskou základnu máme ale třeba i ve Francii. V tomto ohledu nejsme omezení. V budoucnu samozřejmě počítáme s tím, že bude nutné kvůli časovému posunu otevřít obchodní oddělení i Evropě.

Nejde stále vstávat v San Francisku v pět ráno a dělat evropský byznys, toto se proto musí v budoucnu změnit. Pořád ale zůstává San Francisco centrem byznysu, kde jen v okolí našeho bloku najdeme padesát potenciálních zákazníků.

Zajímavostí je, že velká část z těch firem sídlí právě v centru San Franciska a nechtějí jezdit do Silicon Valley, kde není žádný společenský život, zároveň doprava tam je velmi komplikovaná. Pohled na umístění firem se za posledních pět let velmi změnil. Stále je zde hodně kampusů a velkých areálů, jako má Google nebo Apple, ale ti jsou mimo město jen proto, že se jinam nevejdou.