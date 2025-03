Jedna z dceřiných společností tuzemské franšízové sítě kaváren Trdlokafe čelí návrhu na insolvenci. Navrhovatelem je společnost Authentica, která měla na starosti vybavení nových i stávajících provozoven a která eviduje faktury po splatnosti ve výši zhruba 7,4 milionu korun. Do skupiny Trdlokafe, která se v médiích prezentovala jako rychle rostoucí firma, přitom investovala řada drobných investorů.

Dosud to vypadalo, že je skupina ve skvělé kondici a snaží se urychlovat svůj růst. Loni například oznámila expanzi do Spojených států a letos akvizici známého květinářského řetězce Kytky od Pepy. Na základě proklamovaného růstového potenciálu do ní loni kapitálově vstoupila investiční skupina Venture Club, která funguje na principu crowdfundingu a od drobných investorů na tento projekt vybrala 40 milionů korun. Její vyjádření e15 nyní zjišťuje.

Podle insolvenční návrhu má firma minimálně dva věřitele. Tím druhým je firma Production Co, která franšíze dodávala reklamní materiály. Trdlokafe jí dluží po splatnosti zhruba 241 tisíc korun.

Šéf mateřské skupiny Twistcafe Group Radek Klein insolvenční návrh považuje za účelový a šikanózní. „Společnost Authentica byla jedním z dodavatelů, se kterými naše značka Trdlokafe spolupracovala na dodávkách vybavení provozoven. Spolupráce probíhala od podzimu 2023 do prosince 2024, kdy byla z důvodu opakovaných pochybení na straně tohoto dodavatele ukončena,“ napsal ve vyjádření.

Fakturace dodávek služeb společností Authentica podle Kleina navíc probíhala velmi netransparentně a mnohdy se zpožděním až šest měsíců. „Hlavním problémem však byla velmi nejasná struktura samotných fakturovaných položek, kterou nebyla společnost Authentica schopna i přes opakovaná jednání blíže specifikovat,“ dodal s tím, že firmy nyní vedou jednání o vypořádání vzájemných závazků.

Twistcafe Group je podle něj ve zcela stabilní finanční situaci a s významným ziskem a hotovostí na účtech.