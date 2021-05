Bezobslužné obchody míří na venkov, do hotelů či na nádraží | E15.cz

Z inovací, digitalizace a nových forem služeb mají většinou první prospěch lidé ve velkoměstech. Start-up Lifvs se ale zaměřil primárně na řídce obydlené oblasti Švédska, kde to provozovatelé tradičních potravinových obchodů dávno vzdali. Ve Veckholmu vzdáleném osmdesát kilometrů od Stockholmu zavřely potraviny před více než deseti let a před rokem a půl skončila i malá samoobsluha na benzinové pumpě. Venkovanům tak nezbylo nic jiného, než jezdit půl hodiny autem do nejbližšího obchodu, napsala AFP.

Rozhodují nízké náklady

Loni v létě se však u vesnice uprostřed pole objevil plně automatizovaný nákupní kontejner, ve kterém si lidé na dvaceti metrech čtverečních mohou 24 hodin denně vybírat ze stovky položek.

„Jezdíme tam třikrát týdně a nakupujeme potřebné věci. Je to trochu dražší, ale to je cena za to, že nemusíme jezdit daleko do obchodu,“ řekl agentuře technický pracovník Lucas Edman.

„Je pohodlné mít něco takového v regionu,“ pochvaluje si službu včelařka Giulia Rayová, která v kontejneru nakupuje a zároveň tam doplňuje regály vlastními produkty. Lifvs na svých stránkách uvádí, že se snaží navazovat podobnou lokální spolupráci například s pekaři.

Vstup do buňky, skenování kódů i platbu si zákazníci zajistí pomocí aplikace propojené s bankovním účtem. V době pandemie může nakupovat vždy jen jeden člověk. Zejména starší lidé tak ocenili, že si mohou pořídit základní věci zcela bez rizika.

Počet obchodů s potravinami ve Švédsku klesl za posledního čtvrt století zhruba o dva tisíce na pět tisíc, přestože supermarketů přibývalo. Spoluzakladatel Lifvs Daniel Lundh upozorňuje, že uspět na venkově znamená nabídnout přijatelné ceny a zároveň držet nízké provozní náklady. Koncept Lifvs šetří nejen na personálu, ale také na nájmech. „Proto jsou obchody poměrně malé,“ podotkl Lundh s tím, že brzy plánuje expanzi mimo Švédsko.

Hotely hledají přivýdělek

V jiných evropských zemích jsou bezobslužné obchody spíše městskou záležitostí. Kupříkladu Amazon otevřel v březnu v Londýně automatizovaný obchod s potravinami Amazon Fresh. Kamery a senzory tam zjišťují, co si zákazník dává do tašky a konečná cena se mu pak strhne z účtu.

Jiným příkladem je nizozemský start-up Wundermart, který se soustředí na malé samoobsluhy mimo jiné v kancelářích či hotelích. Na jaře otevřel dvě hotelové pobočky v Bruselu. Věří, že další budou brzy následovat.

„Zejména v těchto časech si všímáme, že majitelé hotelů hledají nové příležitosti k vytváření příjmů,“ řekl podle webu retaildetail.eu zástupce společnosti Koen Schrooten. Na nádraží v německém Renningenu zase plně digitalizovaným obchodem zkoušejí zatraktivnit cestování vlakem.

Řetězec Coop Norden otevřel v roce 2019 bezobslužnou pobočku v Oslu a počátkem letošního roku i ve švédském městě Gävle. Společnost chce také pronikat do řídce obydlených oblastí. „Budeme moci oslovit více zákazníků během prázdnin nebo na velkých událostech, třeba v lyžařských střediscích,“ uvedla představitelka firmy Meta Persdotterová. Moduly lze snadno přemisťovat, takže mohou být v zimě jinde než v létě.

Na český venkov míří kurýři

V tuzemsku představuje určitou alternativu bezkontaktního nakupování Rohlík Point. Nákup si tam mohou vyzvednout zákazníci, kteří se nechtějí setkat s kurýrem a vázat se na něj časově. On-line supermarket Rohlík.cz právě navázal spolupráci s Alzou a bude využívat i její AlzaBoxy.

Venkovští zákazníci se patrně brzy dočkají rozšíření lokalit zavážky. „Chceme maximálně využít stávajících tras a jízd kurýrů, mimo jiné i z ekologických důvodů – když už místem projíždíme, není důvodu tam rovnou nezavézt nákup. Proto plánujeme postupně dovážet potraviny z Rohlíku i do menších měst či vesnic, které jsou po cestě ke stávajícím zákazníkům,“ přiblížila plány mluvčí společnosti Denisa Morgensteinová.

Konkurenční Košík.cz už rok rozváží do celého Česka a zákazníci si mohou vybírat z dvanácti tisíc položek suchého sortimentu. „Služba, která byla původně koncipována jako pomoc domácnostem v době pandemie, se v průběhu roku výrazně proměnila. Dnes slouží také k zásobování domácností v obcích s horší dostupností kamenných prodejen a využívají ji i lidé, kteří z měst utekli pracovat na chaty a chalupy nebo do takzvaných druhých domovů,“ uvádí mluvčí Košíku František Brož.