Dánové měli USA pomáhat se špehováním Merkelové. Je to extrémně závažné, zní z Francie | E15.cz

Francie, Švédsko a Norsko vyzvaly k prošetření zprávy dánské rozhlasové stanice Danmarks Radio (DR), podle níž dánské tajné služby mezi roky 2012 a 2014 pomáhaly americké Národní agentuře pro bezpečnost (NSA) špehovat přední evropské politiky. Pokud by se obvinění ukázalo jako pravdivé, jednalo by se podle francouzského ministra pro evropské záležitosti Clémenta Beauna o "extrémně závažnou" záležitost, jež by mohla mít i dopady na spolupráci Francie s Dánskem. Německo bez jakýchkoli podrobností uvedlo, že o případu jedná se zahraničními partnery. Mezi sledovanými politiky měla být i kancléřka Angela Merkelová.