Mozzarellart: Zákazníci poznají řemeslnou vášeň, říkají Italové, kteří učí Čechy jíst mozzarellu | e15.cz

Města netvoří developeři. Města tvoří lidé, kteří v nich žijí a sdílejí každodennost. Pražské čtvrti za svou podobu vděčí i nenápadným hrdinům své doby, kteří pro sousedy vytvoří živý záchytný bod: kde se sejít, kde se najíst, kde posedět.

Obchod, který se zaměřuje na výrobu mozzarelly a burraty. V České republice. Zní to příliš dobře na to, aby to byla pravda?