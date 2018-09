Čedoku se pod novým majitelem daří, letos očekává o čtvrtinu vyšší obrat | E15.cz

Cestovní kancelář Čedok očekává ze letošní rok obrat 2,6 miliardy korun, ve srovnání s předchozím rokem je to o čtvrtinu víc. Letos podle něj dál rostl zájem o zájezdy do dražších letovisek a hotelů a také o pobyty v hotelech s dětskými klubovými programy.

„Především s ohledem na vyšší prodeje zájezdů v letní sezóně 2018 zaznamenává CK Čedok meziroční nárůst počtu klientů o více než třetinu a v souvislosti s tím i zvýšení obratu o 25 procent k hranici 2,6 miliardy korun,“ řekl šéf společnosti Jan Koláčný.

Největší zájem byl letos podle něj o letecké pobytové zájezdy do Řecka a Turecka, následované zájezdy do Španělska a Bulharska. „Meziročně se také zvýšil zájem klientů Čedoku o zájezdy do kvalitnějších hotelů s vyšší úrovní služeb, což je do značné míry odrazem skutečnosti, že se stoupající hladinou příjmů v Česku roste i náročnost českých turistů,“ dodal.

Čedok zahájil předprodej zájezdů na příští léto. Rozšířil nabídku na Kanárských ostrovech, Madeiře a Mallorce. „V Itálii nově zařazujeme zájezdy na jihozápad Sicílie s odletem do Palerma, v Řecku podstatně rozšiřujeme nabídku na všech ostrovech, které máme v prodeji,“ uvedl Koláčný. V Turecku CK nově zařadila zájezdy na tureckou Egejskou riviéru a v Egyptě oblasti Taby v Akabském zálivu.

Cestovní kancelář se loni po třech ztrátových letech vrátila k zisku, když vydělala 3,1 milionu korun. Nejstarší českou CK koupila v roce 2016 polská cestovní kancelář Itaka. Čedok poté prošel řadou změn, změnou struktury produktů či změnou organizační struktury. Nyní je CK podle objemu tržeb na českém trhu třetí, před ním jsou Exim Tours a Fischer.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.