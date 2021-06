Dovolené bez kempů se stávají žhavým českým hitem | E15.cz

Omezené možnosti cestování do zahraničí během pandemie a nechuť tísnit se na místě se stovkami dalších turistů nahrává platformě Bezkempu.cz . Spojuje majitele pozemků vhodných ke kempování s lidmi, kteří jsou ochotni platit spíše za soukromí než za zázemí, jako jsou sprchy či stánky s občerstvením. Nabízí však i glamping (glamorous camping), tedy komfortní táboření pro náročné. Zprostředkování využívají desítky tisíc lidí.

„První sezonu jsme měli v roce 2018, kdy bylo v nabídce pár desítek pozemků. Teď už jich máme přes osm set,“ líčí jeden ze tří zakladatelů platformy Pavel Nohejl s tím, že za poslední rok se počet nabídek téměř ztrojnásobil.

„Koronavirus tomu samozřejmě trochu pomohl, protože lidé nemohli jezdit do zahraničí. Naše platforma navíc z principu není postavená na hromadném pobytu na jednom místě, koncentrace lidí je u nás daleko nižší,“ vysvětluje oblibu služby.

Vzhledem k tomu, že Bezkempu.cz odstartovala krátce před propuknutím pandemie, nedokážou provozovatelé přesně odhadnout, jak velký podíl mají nestandardní podmínky na růstu zájemců. Platforma má každopádně desítky tisíc klientů. A jejich představy ideálního tábořiště se velmi liší. Někteří dávají přednost stanování v co největší divočině s jednoduchým nebo žádným zázemím, další hledají místo pro karavan v turisticky atraktivních lokalitách.

U každého místa jsou přesné informace, jaké vybavení bude mít ubytovaný k dispozici a s kolika dalšími lidmi se tam může setkat. Velmi často dostane možnost připlatit si za úplné soukromí.

„Zájem je velmi individuální. U některých pozemků jsem měl v minulosti pochyby, jestli je mám vůbec zařadit do systému, a nakonec se ukázalo, že jsou populární a lidé tam jezdí,“ poznamenal Nohejl. Přesto lze zobecnit, že zejména rodiny s dětmi si velmi oblíbily kempování na farmách se zvířaty, kde lze leckdy také koupit lokální potraviny.

Potenciál má podle Nohejla glamping, Češi jsou podle něj ochotní si připlatit za „luxusnější bydlení v přírodě“. Nejčastěji má podobu teepee vybavených koberci, lůžky a drobným nábytkem, jurt či domků ve stromech. Tímto směrem společně s agroturistikou a další tematickou turistikou by se měla platforma podle majitelů v příštích letech rozvíjet.

Od zázemí, ale také lokality se odvíjejí i ceny pronájmu. Za jednoduchá místa pro stan se platí od sta korun na osobu a noc, v případě komfortnějšího noclehu může cena překročit i tisíc korun. Nohejl přiznává, že uživatelé sociálních sítí se cenám někdy podivují s tím, že v lokalitě například není dostupné občerstvení.

Podotýká, že cílem platformy není suplovat klasický kemp. „Lidé si u nás platí za soukromí a klid, ne za to, že jim někdo udělá smažák,“ uvedl.

Další velmi poptávanou navazující službou je zprostředkování karavanu nebo obytného vozu. A to jak od půjčoven, tak od majitelů, kteří hledají přivýdělek v době, kdy vůz nevyužívají.

Nohejl však podotýká, že ho současná přemrštěná obliba obytných vozů až znepokojuje, jelikož v Česku pro ně – na rozdíl od západní Evropy – chybí infrastruktura. „Není to organický růst, na který by se země mohla připravovat a postupně budovat zázemí, ten boom je tak obrovský, že můžeme jen sledovat, jak ho pojme,“ prohlásil. Letošní sezona podle něj může být náročná i s ohledem na to, že spousta lidí vyráží s karavany poprvé a nemá s nimi žádné provozní zkušenosti.

Bez kempu v zahraničí