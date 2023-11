Česká pošta potřebuje na svůj další rozvoj tři miliardy korun | e15.cz

Česká pošta potřebuje na investice do svého dalšího rozvoje v rámci transformace zhruba tři miliardy korun. Chce je získat kombinací bankovních úvěrů a veřejných zdrojů. Na úterní tiskové konferenci to řekl pověřený generální ředitel pošty Miroslav Štěpán. Ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof doplnil, že od příštího roku budou vybrané pobočky České pošty poskytovat některé služby úřadu práce. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že v tomto týdnu vypíše výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku.

Česká pošta má podle Štěpána zajištěné provozní financování ale potřebuje investiční prostředky na rozvoj a modernizaci, aby mohla konkurovat na trhu. „Jsme schopni provozně fungovat, ale abychom se dostali do černých čísel, musíme do pošty dostat investiční peníze. Před námi jsou investice v řádu tří miliard, které by měly přinést další výnosy,“ uvedl Štěpán.

Největší podíl chystaných investic tvoří modernizace informačních technologií, které většinou pocházejí ze začátku tisíciletí, dále pořízení komunikačních technologií pro doručovatele, investice do samostatné značky Balíkovna i do modernizace poboček.

Provozní ztráta EBITDA by se měla letos blížit nule a celková ztráta má být výrazně nižší, než na začátku roku předpokládaných 3,5 miliardy korun. Minulý týden Štěpán uvedl, že provozní ztráta letos bude okolo 310 milionů korun, což je o 630 milionů nižší propad než loni.

Vláda letos schválila transformační plán, který počítá s rozdělením podniku na pobočkovou část poskytující služby pro stát a další subjekty a komerční Balíkovnu pro balíkové a logistické služby. Balíkovna by se měla oddělit v roce 2025.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,73 miliardy korun, musela tedy sáhnout k úsporným opatřením. Pošta zaměstnává téměř 23 tisíc lidí, ke konci května zrušila v souvislosti s rušením 300 poboček 924 míst, z toho dostalo výpověď asi šest stovek zaměstnanců.

Hledá se nový ředitel

Ministr vnitra Vít Rakušan na úterní tiskové konferenci také oznámil, že jeho úřad vypíše v tomto týdnu výběrové řízení na nového generálního ředitele České pošty. V minulém tendru, do kterého se loni v listopadu přihlásilo deset zájemců, nikdo neuspěl. Nový výběr poté chtěl Rakušan vypsat až po vytvoření plánu transformace pošty. Státní podnik po odchodu Romana Knapa od března řídí jako pověřený ředitel šéf poštovních služeb Miroslav Štěpán.

„Pro to období dvouleté transformace České pošty ten, kdo v tom výběrovém řízení uspěje, prostě potřebuje ten řádný a silný mandát,“ uvedl v úterý Rakušan. Zároveň řekl, že Štěpán jako pověřený šéf podniku ve fázi přípravy transformace obstál.

Vybrané pošty začnou poskytovat služby úřadu práce

Vybrané pobočky České pošty by od příštího roku měly začít poskytovat některé služby úřadu práce. Půjde o agendy, které bude mít úřad zdigitalizované, tedy žádosti o rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Uvedl to ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

V polovině příštího roku přibude evidence uchazečů o zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podle Krištofa se pobočky České pošty stanou pro tyto agendy podatelnami, poradenství budou dál zajišťovat příslušné úřady práce.

Podle ministra Rakušana se má pošta stát místem, které zprostředkuje digitální komunikaci se státem pro občany s omezenými možnostmi nebo schopnostmi v těchto věcech. Ti tvoří asi pětinu populace. Převzatou agendu má pošta poskytovat s nižšími náklady a kvalitněji.