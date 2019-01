Český golf zažívá horší časy než v krizi | E15.cz

Golf coby sport byznysmenů a manažerů to nemá snadné. Počet hráčů i turnajů klesá, což se nedělo ani během hospodářské krize.

Ani ekonomická konjunktura a bohatnutí firem nepomohlo tomu, aby se tuzemský golf zmátořil z útlumu. Již čtvrtým rokem po sobě v České republice ubývá registrovaných hráčů i turnajů. Poprvé za posledních deset let se loni rovněž nezvýšil počet klubů, vyplývá z nových statistik České golfové federace. Přibylo však mladých hráčů do osmnácti let.

„Klesá počet registrovaných hráčů. Ne že by nás to ve federaci nemrzelo, ale přibývá počet hráčů, kteří nemají ambice hrát turnaje a upravovat si svůj hendikep. Prostě si chtějí zahrát. Jako když jedete na kolo, nebo si zahrát tenis. Nejste nikde organizován,“ řekl viceprezident České golfové federace Juraj Werner. Obliba golfu klesá mimo jiné kvůli časové náročnosti a nástupu jiných sportů a pohybových aktivit.

Aktuálně je v Česku necelých 54 tisíc registrovaných golfistů. Méně jich bylo naposledy v roce 2011. Tedy v době, kdy odenzívala krize. Řady hráčů se tenčí soustavně od roku 2015. Ve srovnání s vrcholem obliby golfu před pěti lety ze statistik zmizelo šest procent golfistů. O devět procent se ztenčil počet turnajů.

Navzdory horším číslům zachovávají profesionálové z branže klid.