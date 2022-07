Čeští restauratéři se radují z rekordní návštěvnosti | E15.cz

Provozovatelé restaurací si po měsících nejistých výdělků pochvalují dostatek hostů. Ačkoli prakticky vše zdražuje, Češi na restaurace nezanevřeli. Důvodem může být nejen výjimečně teplé jarní počasí, ale i to, že si lidé po covidových restrikcích užívají otevřené restaurace, ve kterých nemusejí prokazovat bezinfekčnost.

„Letos nás překvapily už Velikonoce, kdy v první polovině dubna vyletěly tržby gastropodniků zhruba o dvacet procentních bodů výše, než je běžné,“ uvádí ředitel Dotykačky Petr Menclík s tím, že zvláště druhý květnový týden předčil veškerá očekávání. „Do restaurací, kaváren i barů zamířilo – nejspíše díky slunečnému počasí – podstatně více lidí, než je obvyklé. Tržby typické pro vrchol sezony tak přišly o dva až tři měsíce dříve,“ shrnuje Menclík.

Že je současná situace po dlouhé době příznivá pro restauratéry, potvrzuje i Petra Svobodová za restaurace šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. „Máme velmi pozitivní výsledky za první letošní kvartál. Dostali jsme se opět do předcovidové situace, takže se k nám hosté dostanou pouze přes rezervaci, kterou si často musejí vytvořit až tři týdny dopředu,“ říká.

Obdobně vidí návštěvnost Šárka Hamanová ze sítě restaurací Ambiente. „Jsme mile překvapeni, protože lidé chodí ve stejné míře jako před covidem. Občas narážíme v některých zařízeních na to, že je někde hostů možná trochu méně, ale zato více utrácejí,“ vysvětluje Hamanová.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek tvrdí totéž, ale upozorňuje na horší situaci v rámci ubytovacích zařízení. „Návštěvnost a tržby v restauracích byly za první kvartál opravdu vysoké. Pravdou však je, že ubytovací zařízení na tom stále tak dobře nejsou. Chybějí také zahraniční turisté,“ vysvětluje.

Restauratéři sice potvrzují vysoký nárůst počtu hostů, z průzkumu společnosti Edenred ale vyplývá, že se lidé během pandemie naučili vařit si doma a často si nosí obědové krabičky do práce i kvůli stoupajícím cenám obědových menu. Proto restauracím údajně ubylo hostů v čase obědů.

Restaurace v meziročním srovnání zdražily podle Českého statistického úřadu o 26,2 procenta, jídelny o 12,8 procent a podniky s rychlým občerstvením o 21,9 procenta. Z dat společnosti Edenred vyplývá, že průměrná útrata za oběd, ať už v restauracích, nebo u rozvážkových služeb, narostla meziročně o jedenáct procent a oproti roku 2020 lehce přes dvacet procent.

Společnost Dotykačka zjistila, že průměrná cena za obědové menu se pohybuje kolem 161 korun, což je o 33 korun více než v roce 2019. Nejprodávanější jídla letos v květnu ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 zdražila v průměru o 26 procent.

Údajný výrazný pokles návštěvnosti během obědů někteří restauratéři rozporují. „Nemyslím si, že by výrazně ubylo obědových strávníků, spíše jde o to, že restauratéři přestávají přijímat stravenkové karty, které jsou pro ně nevýhodné. Někteří hosté možná ubyli, někteří si naopak užívají otevřené restaurace, do kterých během covidu nemohli,“ tvrdí zástupce pražské restaurace, který si nepřál být jmenován.

Z průzkumu Edenredu vyplývá, že lidé méně obědvají v restauracích a více kupují potraviny v supermarketech. „Za to, co neutratí v restauracích, nakupují potraviny v obchodech. V porovnání s předcovidovým obdobím narostl počet nákupů potravin prostřednictvím stravenkových karet o třicet procent,“ říká členka vedení společnosti Edenred zodpovědná za firemní vztahy Aneta Martišková. To však podle restauratérů může být způsobeno právě tím, že mnoho restaurací přestalo přijímat stravenkové karty.

Restaurace Radka Kašpárka Field má plno i přes obědy. „Opět se vracíme do předcovidové doby, z čehož máme radost. Na oběd se vám sice možná poštěstí sehnat volné místo, ale na večeři si už bez rezervace nesednete. Často si hosté musejí rezervovat místo i tři týdny dopředu,“ upozorňuje Klára Stadlerová za Field. Zároveň dodává, že ubylo zahraničních turistů.

Provozovatelé restaurací se sice radují z růstu tržeb, ale neskrývají obavy z pokračování pandemie, především z toho, zda by jim někdo v další kritické situaci podal pomocnou ruku. „Covidové roky byly pro nás opravdu těžké, stejně jako pro většinu restauratérů. Letos se nám ale od jara velmi daří a letní sezonu zatím vidíme velmi optimisticky,“ tvrdí majitel žižkovské restaurace Mon Ami Vedran Tvrtković. Vzhledem k pandemické nejistotě se zdráhá předpovídat konkrétnější výhledy.

Podle ředitele Dotykačky Menclíka se dá usuzovat, že pokud bude teplé a slunečné léto, mohli by se gastro podnikatelé těšit na překonání loňských prázdninových tržeb, kdy už byly restaurace otevřené. Otázkou ovšem je, jestli by to vzhledem k inflaci a zdražování vstupů znamenalo také vyšší výdělky. Zároveň je otázkou, jak lidé zareagují na současné zvyšování cen.

„Nakolik Češi omezí návštěvy gastra, ukážou teprve následující týdny. Spolehlivěji budeme schopní vyhodnotit statistiky nejdříve tak za měsíc,“ uvádí Menclík.