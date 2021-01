CK Firo-tour se přeměnila na cestovní agenturu. Nezískala totiž pojištění proti úpadku | E15.cz

Cestovní kancelář Firo-tour dočasně pokračuje v činnosti jako cestovní agentura. Zatím se jí totiž nepodařilo na další rok získat pojištění proti úpadku. Smlouvy o zájezdu uzavřené do 31. prosince loňského roku a poukazy vydané do tohoto data pojištěné pro případ krachu CK jsou. Firo-tour nadále jedná o vstupu silného strategického partnera do společnosti, s čímž souvisí i obnova pojistné smlouvy na letošní rok. CK to uvedla na svém webu. Na vypršení minulého pojištění proti úpadku upozornil jako první server Seznam Zprávy.