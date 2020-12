Singapur otevírá speciální hotel pro zahraniční návštěvy | E15.cz

S inovativním řešením, jak se navzdory nekončící pandemii v blízké době opět otevřít světu, přichází Singapur. Tamní ministr průmyslu a obchodu Chan Chun Sing tento týden oznámil, že země od příštího roku zprovozní speciální ubytovací zařízení Connect@Changi, určené pro prominentní návštěvníky ze zahraničí. To by mělo umožnit diplomatům, politikům a bohatým byznysmenům krátkodobě pobývat v Singapuru, aniž by museli podstoupit klasickou karanténu.