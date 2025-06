Otevření první pobočky amerického fast foodu Five Guys v Česku se již poněkolikáté odložilo . Velký reklamní banner, lákající na její příchod, se za oknem obchodního domu Máj na pražské Národní třídě nachází již řadu měsíců. Podle zpráv z ledna měla restaurace otevřít do začátku jara. Ani tento termín se však nepodařilo naplnit. Nyní je otevření plánováno na začátek podzimu.

„Podle informací, které nyní máme, má Five Guys otevřít v září,“ potvrdil redakci e15.cz předchozí informaci serveru iDnes Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ze společnosti Cushman&Wakefield, která má prostor v Máji na starosti. Bližší podrobnosti k aktuální situaci však nechtěl rozvádět.

Termín otevření první české pobočky Five Guys se odkládal již mnohokrát. Nejdříve se hovořilo o loňském létě, poté podzimu. Následně se zdálo, že by první zákazníci mohli fast food navštívit na jaře, i z toho však nakonec sešlo.

Českou franšízu Five Guys bude provozovat nadnárodní investiční holding Monterock International se sídlem v Dubaji, který se zabývá private equity akvizicemi. Kromě gastronomie podniká i v oblasti nemovitostí, pohostinství nebo udržitelných technologií. Koncern provozuje i dvě pobočky Five Guys ve Vídni.

Reklamní banner lákající na příchod Five Guys do Česka se za oknem obchodního domu Máj nachází již řadu měsíců | Zdroj: ŠK

K plánovanému otevření pražské pobočky se však společnost i přes opakované dotazy redakce nevyjádřila. Monterock plánuje kromě Česka otevřít nové restaurace také v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Síť restaurací rychlého občerstvení Five Guys byla založena v roce 1986 v americkém státě Virginie. V současné době má fast food přes 1800 poboček, většinu z nich ve Spojených státech.

Konkurence expanduje

Naproti tomu další americký řetězec rychlého občerstvení Popeyes, který do Česka přišel na podzim 2023, s expanzí nelení a rozšiřuje se do regionů. Po otevření prvních poboček v Praze a okolí zamířil do Brna a také do Českých Budějovic. Další restaurace má vzniknout například v obchodním centru Černý Most, které od podzimu ponese název Westfield, stejně jako nákupní dům na Chodově. Zamířit chce i do jiných krajských měst. Do roku 2033 pak chce mít Popeyes na tuzemském trhu šedesát restaurací.

Další zesílení konkurence na poli sítí rychlého občerstvení by do Česka v budoucnu mohlo přinést i americké Wendy’s. Řetězec loni oznamoval otevření v průběhu letošního roku, v lednu však ještě stále sháněl franšízanta, který by jeho tuzemskou pobočku provozoval.