Kuře z Louisiany dobývá Česko. Popeyes letos otevře desítku nových poboček

Síť restaurací rychlého občerstvení Popeyes plánuje letos výrazně rozšířit svou působnost v Česku. Do konce roku by měla otevřít přibližně deset nových poboček, a to jak v Praze, tak v dalších regionech. Nejblíže dokončení jsou restaurace v Brně, Pardubicích a Plzni. Další pobočky se připravují ve středních Čechách a na Moravě.