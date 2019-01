Do e-shopu Zoot dorazil insolvenční správce. Na starosti už má i Vítkovice Heavy Machinery | E15.cz

Na dění v internetovém obchodu s oblečením Zoot bude dohlížet insolvenční správce Lukáš Zrůst ze společnosti Konreo. Zrůst má zvláštní oprávnění řešit velké insolvence. U ustanovení předběžného správce rozhodl Městský soud v Praze. Zoot je od úterý do konce dubna v režimu ochrany před věřiteli.

„Okamžitě po svém ustanovení jsem kontaktoval společnost Zoot a svolal do jejího sídla jednání,“ řekl Zrůst.

Těžiště role insolvenčního správce spočívá v tomto případě zejména v dohledu nad dlužníkem. „Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví,“ dodal Zrůst. Další povinnosti může insolvenčnímu správci podle právníka stanovit soud. Může to být například předběžné opatření, jímž by soud omezil dlužníka v nakládání s majetkem. To se však v případě Zootu nestalo.

Lukáš Zrůst aktuálně řeší ještě další velké insolvence. Mezi jeho největší případy patří ostravská strojírenská společnost Vítkovice Heavy Machinery. Řídí rovněž konkurz zkrachovalého obchodníka s pohonnými hmotami FAU.

Internetový obchod Zoot aktuálně nedokáže hradit své dluhy. V polovině ledna měla společnost závazky 472 milionů korun. Z toho 215 milionů bylo po lhůtě splatnosti. Klíčovým věřitelem se díky nákupu pohledávek stala skupina Natland. Od Raiffeisenbank a dalších věřitelů shromáždila pohledávky za 123 milionů. V zástavě má Natland rovněž akcie Zootu.

Spolu s vyhlášením moratoria Zoot oznámil, že od Natlandu získá peníze na provoz. Do firmy zároveň přišli noví krizová manažeři. V úterý vyhlášené moratorium umožní Zootu hradit v prvé řadě pohledávky. Firma ujišťuje, že zákazníků se současné dění nedotkne.