Domácnosti nemají peníze na zdražující nová auta. Prodeje padají | e15.cz

Až o dvacet procent ubývá zákazníků jedničce trhu Škodě Auto. „Propadá se zejména prodej soukromým zákazníkům, firmy se naopak drží. Přijde mi, že se teď před létem láme chleba – všichni čekají, zda bude recese, nebo zda se potvrdí optimistická nálada z posledních týdnů,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro E15 člen představenstva Škody Martin Jahn. Trojici letos nejprodávanějších modelů zatím tvoří Octavia (od 570 tisíc korun), Fabia (od 370 tisíc) a Karoq (666 tisíc).

Meziroční pokles o 25 procent zatím letos pociťuje Toyota. „Vývoj letošního roku je rozdílný od toho loňského, který byl hned na začátku výrazně silnější. Ke konci roku však začala poptávka klesat. Letošní rok má pomalejší nástup, je však stabilnější a bez výkyvů směrem nahoru nebo dolů,“ říká ředitel zastoupení značek Toyota a Lexus Martin Peleška.

Od začátku roku společnost uzavřela více než osm tisíc objednávek na nové toyoty a téměř šest set smluv na vozy značky Lexus. V případě značky Toyota zákazníci nejčastěji volí modely Yaris Cross (od 410 tisíc), Corolla (od 450 tisíc) a RAV4 (od 815 tisíc). U lexusů to jsou modely RX (od 1,6 milionu), NX (od 1,2 milionu) a UX (od 849 tisíc).

S „mírným“ poklesem počtu objednávek se potýká také Kia, jejíž vozy z nejprodávanější modelové řady Ceed se obchodují v průměru za šest set tisíc, nebo i Porsche Česká republika, oficiální importér vozů Volkswagen, Audi, Seat a Cupra.

„Vnímáme jisté ochlazení trhu v souvislosti s ekonomickou situací a určitou nejistotou způsobenou i vnějšími faktory mimo Českou republiku, takže zásadní oživení ve druhé polovině roku neočekáváme,“ uvádí jednatel společnosti Jan Hurt. Impulz k vyšším prodejům si importér slibuje od uvedení nových či modernizovaných modelů na trh, například Audi Q8 a Q6 e-tron, Volkswagen Touareg, ID.3, ID.7, ID. Buzz či Cupra Tavascan.

„Zhruba od loňského podzimu je patrný pokles nových objednávek u řady značek – primárně ze strany domácností. To souvisí s narůstající nejistotou ohledně ekonomického vývoje. Navíc rostou ceny vozů a stále zůstávají docela dlouhé dodací lhůty,“ vysvětluje odborník na autoprůmysl ze společnosti EY Petr Knap.

Z poslední analýzy EY vyplynulo, že ceny nových aut na českém trhu stouply od července loňského roku do konce letošního ledna v průměru o tři procenta. Průměrný vůz tak podražil o více než 27 tisíc.

„Automobilky budou nadále reagovat speciálními akcemi, levnějšími výbavovými variantami. Zlevňování ve větší míře nelze čekat, všem konstantně narůstají náklady. Spíše čekám další postupné zdražování a omezené úrovně slev. To vytváří velmi zranitelnou pozici vůči čínským dovozcům. Automobilky přestanou být schopné vytvářet finanční rezervy na investice do elektromobility a do schopnosti plnit emisní normu Euro 7,“ dodává Knap.

Čím dál více soukromé klientely se tak přesouvá na trh s ojetými vozy. I tam se však projevuje ekonomický útlum. „S ohledem na stále nejistou ekonomickou situaci rodiny stále častěji kupují vozy s nějakou variantou nákupu na splátky. Jen v našich autocentrech si 34 procent rodinných aut pořizují zákazníci na úvěr, SUV dokonce v 36 procentech. Vloni byl přitom podíl o dvě procenta nižší, předloni dokonce o šest,“ říká generální ředitelka provozovatele sítě AAA Auto Karolína Topolová.

Zástupci z odvětví se shodují, že ceny nových aut půjdou v příštích letech dál výrazněji nahoru. Pohánět je bude jak přísnější emisní norma Euro 7 a snaha výrobců o rychlou návratnost investic do elektromobility, tak i konec slev. Řada automobilek totiž přechází z dealerského na agenturní prodej a přebírá tak plnou kontrolu nad cenami prodávaných vozů.