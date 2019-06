Dovolená v karavanu láká stále více Čechů, levněji než klasický zájezd je ale nevyjde | E15.cz

Češi čím dál častěji dávají přednost dovolené v obytném autě. Vůz si půjčují nejenom v době letních prázdnin, ale i na podzim do maďarských termálů, na prodloužené víkendy po Česku nebo na zimu do Alp.

Rostoucí zájem o vozy registrují majitelé půjčoven už od půlky března. Nejvytíženější bývají červen, červenec a srpen.

„Lidé si pomalu zvykají na to, že se tímto typem vozů dá cestovat po celý rok, takže přes vánoční svátky jsou vždy všechna auta pronajata. Občas něco vyjede i od ledna do března. Tehdy lidé obvykle auto zaparkují pod sjezdovkou, celý den lyžují a večer v autě pouze přespí. Je to pohodlnější a mnohdy nemusí cestovat zpět třeba 20 kilometrů do hotelu. Navíc na parkovišti nic neplatí, takže neřeší nocleh,“ tvrdí majitel autopůjčovny Milach Milan Charvát s tím, že poptávka po zápůjčce od roku 2013, kdy začal v tomto oboru podnikat, každoročně narůstá.

Dříve byla největším hitem Skandinávie, pak zase jižní Evropa. V těchto tradičních destinacích začíná být poměrně plno, čeští cestovatelé začínají objevovat krásná místa například v Polsku, Černé Hoře nebo Albánii. „Velká skupina uživatelů ale jezdí po relativně blízkém okolí, nepolyká kilometry a užívá svobody, kterou obytný vůz nabízí,“ dodává majitel firmy BlueRent Filip Guryča. Tyto trendy potvrzuje i Charvát.

Největší zájem je o vozidla pro co nejvíce cestujících, pronájem u každé půjčovny zahrnuje půjčení vozu. Ostatní služby jako půjčení kempinkového nábytku, nádobí nebo i plynových grilů, bývá za příplatek. Jeho výše se odvíjí od kvality. Nicméně vypůjčení vozu na jeden den v sezóně obvykle vyjde na tři tisíce korun.

„Nevím, jestli levnější, ale určitě pohodovější. Když se vám někde nelíbí, prostě odjedete. Ono jde o to, jak to každý pojme. Určité finance stojí samotné půjčení a potom poplatky na dálnicích po Evropě a pohonné hmoty nebo přespávání v kempech, pokud se tedy nerozhodnete přespávat takzvaně na divoko,“ doplňuje ke srovnání s klasickou podobou dovolené Charvát.

Prohlédněte si fotogalerii:









12 fotografií

Dovolená na 14 dní po čtyřčlennou rodinu v Řecku podle něj vyjde na zhruba 65 tisíc, (50 tisíc za půjčení auta, 10 tisíc za pohonné hmoty a pět tisíc za poplatky na dálnicích), což je zhruba stejná suma, za níž se pořídí letecký zájezd na stejnou dobu přes cestovní kancelář.

Nejrozšířenější obytné jsou vozy skupiny Hymer, která zahrnuje značky Bürstner, Dethleffs, Laika anebo Etrusco. Hymer u svého zásadního modelu Grand Canyon využívá podvozku automobilu Mercedes Sprinter.

Na trhu bylo před dvěma lety zhruba 180 půjčoven, které nabízely kolem 700 karavanů a obytných aut. Podle Kláry Hájek Velinské z portálu all4camper.com, která průzkum provedla, se ale počet provozovatelů od té doby rozhodně nesnížil, spíš naopak.