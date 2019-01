Golf uvízl v osidlech slev. Část hřišť hledá cesty k lepším cenám | E15.cz

Pět golfových hřišť v okolí české metropole se pokouší najít cestu ze sestupné cenové spirály, do níž se golf dostal. V pozadí je konflikt s virtuálními kluby, které nabízejí hraní golfu za málo peněz.

Okolo Prahy se rozhořel boj mezi některými provozovateli golfových hřišť a takzvanými virtuálními kluby. Jde o výši poplatků za čas strávený na hřišti. Virtuální kluby jsou totiž levnější než tradiční provozovatelé. Navíc umožňují hru v různých lokalitách. Část hřišť ale tvrdí, že jejich nízké ceny devastují golfovou ekonomiku.

Celá věc spočívá v tom, že virtuální klub koupí od hřišť větší balík her za sníženou cenu. Pak je přeprodává dál svým členům. Hřištím to navzdory nižším cenám zajistí přísun peněz v kritickém zimním období, kdy zejí prázdnotou. Virtuální kluby totiž zpravidla nakupují na začátku roku.

Podle některých golfistů si ale touto formou spolupráce s „virtuály“ pod sebou hřiště podřezávají větev. „Podle mého názoru je destruktivní cenová politika virtuálních klubů dlouhodobě neudržitelná a poškozuje trh jako celek,“ uvedl Jiří Novosad, manažer hřiště Loreta Pyšely.

Virtuální kluby však upozorňují na fakt, že slevová spirála se v golfu roztočila i bez nich. „Nezapomeňme, že i hřiště mají různé zvýhodněné poplatky, happy hours, reciproční slevy. A to nemluvím o hrách členů, ze kterých mají hřiště u aktivních golfistů doslova pár korun,“ řekl Roman Piskač, prezident Českého golfového klubu, který je největším „virtuálem“. Navíc podle Piskače nízké ceny pomáhají dostávat do golfu novou krev v době, kdy počty registrovaných hráčů již několik let klesají.

Působení virtuálních klubů vyvolalo reakci pěti hřišť v okolí Prahy. Založila společnou kartu. Za jeden poplatek umožní hrát na všech členských hřištích. Také v tomto případě ale má být jedním z taháků pro golfisty výhodnější cena.