Golf v České republice mládne, říká Dědek | E15.cz

Petr Dědek se kromě byznysu ve stavebnictví a realitách věnuje též podnikání v golfu. Pořádá vrcholové turnaje a investuje do oborových médií. Do Česka se snaží dostat nejprestižnější světový golfový turnaj Ryder Cup.

V jaké kondici je golfový provoz v České republice?

Velmi pozitivní informace je, že golf mládne. Podle oficiálních statistik České golfové federace přibývá nejvíce golfistů ve věku do 18 let. Golf už je vnímám jako sport, je stále více přístupnější pro širokou veřejnost. Golf popularizujeme prostřednictvím jedné z největších sportovních akcí, kterou od roku 2014 pravidelně pořádáme v Albatross Golf Resortu.

Na letošní srpen chystáme šestý ročník D+D Real Czech Masters. To je turnaj profesionálů v rámci světové série European Tour. Roste počet diváků, kteří během čtyř dnů dorazí. Jsme těsně pod hranicí 30 tisíc návštěvníků, což považujeme v rámci golfové akce za mimořádný úspěch.

S jakými problémy se tuzemský golf potýká?

Slabiny nehledám. Pokud by něco pomohlo dalšímu boomu golfu, pak je to úspěch českého hráče na světovém turnaji. Součástí naší podpory je umožnění českým hráčům startovat na světových turnajích, získat zkušenosti, přeskočit složité kvalifikační systémy a měřit síly s nejlepšími golfisty. Je to motivace a po pěti letech vidíme, že úspěchy pomalu přicházejí. Samozřejmě, že také hodně přispěje k popularizaci a většímu zájmu úspěch Kláry Spilkové, která už se dostala do nejvyšší světové série LPGA Tour.

Proč jste se rozhodl pro investici do televizní stanice Golf Channel?

Golf Channel ideálně doplnil naše golfové aktivity. Začali jsme jako promotéři turnaj Challenge Tour, pak jsme se posunuli k pořádání turnaje European Tour. V oblasti médií jsme před téměř třemi lety začali webem GolfExtra.cz. Loni v září jsme koupili televizi Golf Channel. Jednou z priorit bylo získat práva na veškeré dostupné golfové přenosy. Právě na exkluzivním obsahu stavíme program a unikátní obsah je atraktivní pro zadavatele reklamy. Po postupu Kláry Spilkové na LPGA Tour jsme také zakoupili práva na tuto ženskou tour na dva roky.

Stále platí, že chcete do České republiky získat vrcholový světový turnaj Ryder Cup?

Ano, plán stále to platí. Je to běh na hodně dlouhou trať. Reálná šance je v letech 2030 nebo 2034. To je dané tím, že v roce 2022 pořádá Ryder Cup Itálie, v roce 2026 se souboj vrátí do Británie a pak je možnost získat ho zpátky na pevninu. I když to vypadá, že je na všechno dost času, není to tak. Jako pořadatel musíte plnit povinnosti osm let dopředu a čtyři roky po akci. My už některé plníme. Pořádáme turnaj European Tour, letos budeme mít tři Challenge Tour turnaje včetně jednoho na Slovensku. Další kritérium bude pořádání Rolex Series, což jsou turnaje s odměnami ve výši sedm milionů dolarů.

Usilujete o podporu státu?

Stát musí podporu garantovat. Odměnou mu jsou příjmy do státního rozpočtu prostřednictvím turistů, kteří by do Česka přijeli. Na podzim ve Francii jich bylo 250 tisíc. Odhadované příjmy pro české veřejné rozpočty v multiplikaci jsou kolem 570 milionů korun. To je součástí studie, kterou jsme si nechali vypracovat.