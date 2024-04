Jméno Julius Meinl je spojováno hlavně s kavárenskou kulturou. Mimo kávy ale společnost působí i v hotelovém byznysu. Třeba v Praze provozuje rezidenci The Julius Prague na Senovážném náměstí, která zahrnuje převážně luxusní apartmány. Jedná se o koncept „living spaces“, který firma ve středoevropském prostředí zatím úspěšně testuje. I proto má podle informací e15 v plánu expanzi do dalších evropských měst jako Londýn, Paříž, Vídeň, Řím, Berlín, Amsterdam, Curych nebo Varšava. A to ještě letos.