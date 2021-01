Janeček může začít prodávat zdravotnické prostředky s kanabidiolem | E15.cz

České společnosti CB21 Pharma majoritně vlastněné podnikatelem Karlem Janečkem se podařil průlom. Jako nejspíš první na světě bude moci vyrábět a prodávat finální zdravotnické prostředky s obsahem kanabidiolu. Slovenský certifikační orgán 3EC International, který posuzuje funkčnost a bezpečnost zdravotnických produktů, farmaceutické firmě schválil rektální a vaginální čípky. Deníku E15 to potvrdili zástupci firmy CB21 Pharma. Nyní se čeká na formální udělení certifikátu.

Certifikát firmě umožní dodávat produkty na trh celé Evropské unie, přičemž už v únoru by měly být k dostání například v lékárnách sítě Dr. Max, Alphega či e-shopu Canneff. „Nově certifikované zdravotnické prostředky se mohou používat například jako pomocná léčba pro hojení hemoroidů, po porodu či po různých chirurgických zákrocích. Využití je ale mnohem širší,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Jan Storch s tím, že CB21 Pharma usiluje o patentovou ochranu obou prostředků. Prodávat je bude pod značkou Canneff.

Storch je přitom přesvědčený, že žádná firma ve světě totožný certifikát nezískala. „Víme o jediné firmě, která má certifikované léčivé přípravky s kanabidiolem, zdravotnický prostředek ale na trhu zcela určitě zatím není,“ je přesvědčen Storch.

CB21 Pharma má v plánu registrovat i další zdravotnické prostředky zacílené do oblastí neurologie, stomatologie nebo imunologie. Tyto produkty jsou ale zatím ve fázi vývoje a klinického testování. Na trh by se podle Storcha mohly dostat do roku 2023.

Kanabidiol je látka obsažená v konopí. Na rozdíl od tetrahydrokanabinolu – známějšího pod zkratkou THC – nezpůsobuje omamné stavy. Zatímco donedávna se pozornost farmaceutů soustřeďovala především na THC, v posledních několika letech se situace mění a o kanabidiol se začínají zajímat i velké mezinárodní farmaceutické firmy. Trend pomáhá právě i brněnské firmě CB21 Pharma, jež dosud prodává zejména kosmetické přípravky s obsahem kanabidiolu.

„Poptávka po léčivech i zdravotnických prostředcích s obsahem kanabidiolu začíná být ve světě masivní a každým rokem roste. A hlavně – firem, které je dokážou vyvinout, je stále jen hrstka. Pokud se tedy nezpozdí vývoj, můžeme mít do pár let miliardové tržby,“ vyhlíží slibnou budoucnost další spoluzakladatel firmy CB21 Pharma Karel Janeček. Ten ve firmě drží zhruba tříčtvrtinový podíl, zbytek připadá jeho společníkům – Janu Storchovi, Lence Průšové, Antonínu Malíkovi a Patrickovi Kočicovi.

Léčebný potenciál kanabidiolu • Kanabidiol je po tetrahydrokanabinolu (THC) druhou nejvíce zastoupenou látkou v konopí. • Zatím je ve světě obsažen pouze v léku Epidiolex, který se užívá proti epilepsii. Britská farmaceutická firma GW Pharmaceuticals, která jej vyvinula, na něm jen loni utržila zhruba 300 milionů dolarů, což je v přepočtu přes sedm miliard korun. • S velkou pravděpodobností by měl kanabidiol nalézt uplatnění také v dermatologii a neurologii. Klinické testy navíc naznačují, že látka by mohla mít využití i v imunologii a onkologii. • Dnes jsou mezi legálními produkty na trhu k dostání zejména kosmetické přípravky, jejichž uvedení na trh není tak časově náročné.