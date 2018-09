Každý můj nákup může ovlivnit budoucnost, říká propagátorka udržitelné módy | E15.cz

Bára Vilišová dlouhé roky nakupovala v second handech oblečení, které si dále kreativně přešívala a upravovala. A tak ji po nějaké době napadlo, že na filozofii udržitelné módy založí podnikání. Rozhodla se přešívané oděvy ze second handů nabídnout i ostatním ženám, které se chtějí dobře oblékat, ale současně nesouhlasí s roztočeným soukolím spotřební společnosti. S trendem nákupů nekvalitního zboží, které slouží jen krátký čas, ale pak jde rychle z domu. Tak se zrodila značka WIN-WIN love.

Když se Bára Vilišová před lety přestěhovala do Prahy kvůli studiu na vysoké škole, měla jako každý student hluboko do kapsy. Přesto se chtěla dobře oblékat, a tak objevila kouzlo second handů. Nakupovala v nich zajímavé kousky a přešívala si je podle svých představ. Když se tak probírala stovkami kusů oblečení z druhé ruky, zjišťovala, že na rozdíl od současných produktů „fast fashion“ jsou ušity z kvalitních materiálů a často mají nadčasový střih. Upravit je, aby odpovídaly současnému stylu a dát jim tím druhou šanci na život nebylo příliš složité.

Přešité oděvy ze sekáčů mají úspěch

„Dozvěděla jsem se, že Středoevropan vyhodí každý rok v průměru třináct kilo oblečení, a najednou mi přestalo dávat smysl, že stále vytváříme nové věci,“ říká Bára. Proto společně s kamarádkou začala objíždět velké secondhandy a vyhledávat skutečně vintage oblečení, někdy staré i tři desítky let, ale z kašmíru, velbloudí vlny, lnu, konopí či z jiných kvalitních materiálů a v nadčasových barvách. Oděvy vypraly nebo je nechaly vyčistit a vymyslely, jak by se daly přešít, aby doplnily šatníky současných žen.

O přešité oděvy z druhé ruky je zájem.Autor: Česká spořitelna

Méně vyrobíme, méně ublížíme přírodě

Ukázalo se, že příznivkyně udržitelné módy existují a že je jich stále víc. Už pátým rokem jim značka WIN-WIN love nabízí nadčasové esenciální kousky, do nichž někdo kdysi vložil myšlenku, zdroje i svou práci. Bára a její kolegyně tyto příběhy ctí a dokážou na ně navázat. Vdechnou každému z oděvů nový život a pošlou ho do světa, kde dál slouží a dělá radost. Současně tím snižují poptávku po novém oblečení. O co méně se ho vyrobí, o to menší budou dopady průmyslu na životní prostředí. „Nejsem v tomto ohledu nějak extrémně vyhraněná, ale myslím, že když každý z nás přispěje k udržitelnosti aspoň trochu, bude to dobré,“ shrnuje svůj životní postoj Bára.

Přidejte se i vy

