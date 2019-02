Kupujete ready made společnost? Ověřte si ji: Tyhle signály by vás měly varovat! | E15.cz

Poskytovatele si dobře prověřte

Na trhu je velké množství poskytovatelů ready made společností. Jak ale vybrat toho pravého? Abyste se nenechali napálit, je dobré si poskytovatele nejdříve prověřit, a to hned několika způsoby.

V prvé řadě se zaměřte na transparentnost webu, kterým se společnost prezentuje. Jsou na něm k dispozici všechny nezbytné a zákonem vyžadované informace? Chybět by neměl název společnosti, její sídlo, IČO a údaje o zápisu do obchodního rejstříku (včetně spisové značky). Na webu by měl být i ceník a konkrétní popis nabízených služeb. Také se zaměřte na recenze od zákazníků. Pokud na internetu nemůžete žádné dohledat, měla by se vám v hlavě rozsvítit červená kontrolka.

Pohlídejte si, zda jsou všechny náležitosti v pořádku

Koupě ready made, tedy už založené firmy, je o trochu jednodušší než založení společnosti na míru. Ve druhém zmíněném případě má za vás poskytovatel této služby vyřešit všechny náležitosti, které se založení vlastní firmy týkají. Jak si ale pohlídat, zda něco nechybí?

Základní pravidlo: Firma musí být zapsaná v obchodním rejstříku. V případě ready made nesmí ale vyvíjet žádnou činnost. Toto je zásadní: Když totiž ready made firmu koupíte, závazky a pohledávky přecházejí na vás. A nikoho pak nebude zajímat, že vy jste firmu „jenom koupil“.

Ověřte si, jestli se se vámi vybrané ready made firmy netýkají soudní spory, zda tato firma někomu nedluží, nemá závazky vůči třetím stranám. I to, zda má splacený základní kapitál. Protože třeba v případě akciovky už by šlo o pořádnou ránu do rozpočtu a do startu vašeho podnikání. Solidní poskytovatel ready made řešení obvykle automaticky vydává certifikát o bezúhonnosti vámi kupované ready-made společnosti.

Varovat vás může i cena

Ceny ready made společností obvykle začínají na 10 000 Kč za „eseróčko“, akciovku nebo evropskou společnost pořídíte za částku okolo 50 000 Kč. Přeci jen, vyřízení všech úředních náležitostí stojí spoustu času i peněz. Proto zbystřete, pokud někde zahlédnete společnost například za 5 000 Kč. Může se totiž stát, že koupě bude obsahovat spoustu skrytých poplatků a ve výsledku nakonec zaplatíte výrazně víc. Také je dobré se ujistit, co vše je v ceně zahrnuto.

Doplňkové služby by měly být samozřejmostí

Expresní převod do druhého dne, zajištění koncese, ohlášení živnosti, aktualizace dokumentů… To vše jsou doplňkové služby, které by měl poskytovatel k ready made společnosti nabízet. Nejen, že je nebudete muset shánět u jiné společnosti, ale také to napovídá o dobré úrovni poskytovatele.

Smlouvu nechte zkontrolovat právníkem

Koupě ready made společnosti je velkým krokem. Proto si k podpisu smlouvy přizvěte právníka, který pohlídá, zda smlouva obsahuje všechny náležitosti, nebo ji alespoň nechte nějakým právnickým okem zkontrolovat.