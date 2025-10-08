Knihobot čelí bojkotu, lidé kritizují pracovní podmínky, likvidování knih a cenotvorbu
Spisovatelka Nina Špitálníková vyzvala k bojkotu Knihobotu, rychle rostoucího českého start-upu na prodej knih z druhé ruky. Impulsem byl prodej jejího sešitu bez ISBN za více než čtyři tisíce korun. Kritika se ale záhy rozšířila – začali se ozývat současní i bývalí zaměstnanci s výhradami k pracovním podmínkám a ekologickému obrazu firmy.
„BOJKOT @knihobot.cz. Tak tohle už vážně přeteklo,“ napsala na svůj Instagram Nina Špitálníková, autorka knih o Severní Koreji. Rozhořčení vyvolalo zjištění, že Knihobot nabízí k prodeji její Deník ze Severní Koreji, původně vydaný jako doprovodný materiál k charitativní sbírce na platformě Donio, a to za 4 250 korun.
„ČTYŘI. TISÍCE. KORUN. Za sešit. Bez ISBN. Bez distribuce. Bez povolení,“ upozornila. Podle Špitálníkové Knihobot zneužívá image ekologického projektu a nazývá firmu „lichvou s ekologickou zástěrkou“.
Firma reagovala omluvou a vysvětlením, že cena vznikla automaticky. „Byla algoritmem naceněna podle Trhu knih, kde se stejná kniha (s vaším podpisem) nabízí za 5 tisíc korun,“ uvedl Knihobot. Podle společnosti šlo o chybu v odhadu hodnoty konkrétního kusu, kniha totiž obsahovala zápis, nikoliv podpis autorky. „Proto ji kolega ihned přeceňuje a omlouváme se za špatné nacenění,“ dodala firma s tím, že běžně podobné tituly prodává mezi 1 200 a 1 800 korunami.
Od cen k pracovním podmínkám
Příspěvek spustil lavinu dalších reakcí. Do diskuse se začali hlásit současní i bývalí zaměstnanci Knihobotu, kteří popisují náročné pracovní normy a tlak na výkon. Bývalá zaměstnankyně mluví o počátečním přátelském přístupu firmy, který se později změnil: „Ve finále se tam k vám chovají jako typická odporná korporace abyste zvládali jejich kvóty, nestíháte si ani dojít na záchod.“
„V Knihobotu dělám již druhým rokem a musím říct, že valná většina zaměstnanců (ne-li všichni) je z fungování firmy naprosto psychicky vydeptaná. CEO Dominik Gazdoš zastává názor, že je potřeba zacházet s brigádníky (kteří jsou pochopitelně nejčastěji ještě v pubertě) s, a teď cituji, ,armádním přístupem’,„ píše zaměstnankyně Knihobotu.
Firma se k některým podnětům vyjádřila, přiznala chyby v cenotvorbě a odmítla neetické chování k zaměstnancům: „Podobné chování je v rozporu s našimi hodnotami a pokud se o něčem takovém dozvíme, pak to s vedoucími řešíme. Mrzí nás, že se tyto zkušenosti objevují až teď, protože spokojenost lidí u nás sledujeme anonymně každé dva měsíce a všechny podněty hodnotíme.“
Pracovníci zmiňují i přístup ke knihám. „Každý jich denně vyřadí desítky. Dříve jsme si mohli brát,“ píše jeden zaměstnanec a jiný doplňuje: „Všechny vyřazené knihy však končí v plechových bednách a končí nejčastěji ve spalovnách. Celé vedení tento proces schvaluje, takže pochopitelně je celá jejich ,udržitelnost‘ jen sprostá přetvářka.“
Fotografie palet s knihami před skladem v pražské Hostivaři, které Špitálníková zveřejnila, zpochybňují ekologický marketing firmy. „Tohle není druhý život, to je POSMRTNÉ OKRÁDÁNÍ,“ napsala autorka.
Redakce e15 požádala Knihobot o vyjádření, které firma slíbila zveřejnit v nejbližší době.
Knihobot
Knihobot, založený v roce 2019 Dominikem Gazdošem, je jedním z nejrychleji rostoucích českých e-commerce projektů. V loňském roce utržil přes půl miliardy korun a letos podle odhadů překročí miliardu.
Dominik Gazdoš, Knihobot |