Končící outlet řetězce Lidl v pražských Štěrboholech našel nový domov. Podle informací e15 zákazníky velmi vyhledávaná prodejna, kde firma se slevou nabízí neprodané zboží z týdenních akcí, zamíří do Olomouce, a to do tamního retail parku Park&Shop Olomouc v ulici Kafkova. Prodejna přivítá první zákazníky už v průběhu června. Už začala nabírat nové zaměstnance.