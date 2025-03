Řetězec byl doposud vnímaný hlavně jako finančně dostupnější alternativa ke značkovému zboží pro příležitostné sportovce. Nyní začíná více šlapat i do sportu profesionálního a pokračuje ve svých ambicích zapojit se do partnerství, jako jsou olympijské a paralympijské hry v Paříži 2024 nebo podpora profesionálního cyklistického týmu Decathlon-AG2R La Mondiale.

„Jsem nadšený, že se mohu připojit jako ambasador značky Decathlon, která pro mě ztělesňuje klíčové hodnoty fotbalu. Tím, že ho zpřístupňuje všem prostřednictvím inkluzivních, inovativních a vysoce výkonných produktů, umožňuje lidem zažít kouzlo tohoto univerzálního sportu, který jsem měl tu radost hrát již více než 20 let,“ komentoval spolupráci Griezmann.

Tváří Decathlonu ve světě fotbalu je útočník Antoine Griezmann z Atlética Madrid. | Decathlon

V Česku se stal tváří kopaček z Decathlonu bývalý český reprezentant a současný křídelník druholigové Viktorie Žižkov Milan Petržela. S podepsáním smlouvy s FC Hradec Králové navázal francouzský řetězec spolupráci s dalším Čechem, záložníkem Vlkanovou. Spolupráci podepsal do roku 2026 a v kopačkách CLR Elite FG Jaguar Boost si tak zahraje jeden a půl sezony.

View this post on Instagram A post shared by decathloncz (@decathloncz)

„Nejenže jde o výrazného hráče FC Hradec Králové, ale také o fotbalistu, který dokonale vystihuje hodnoty naší značky. Naše spolupráce se neomezuje jen na hřiště, ale zahrnuje i aktivity pro fanoušky a zákazníky Decathlonu, především na hradecké pobočce,“ říká Petr Salaj, odpovědný za rozvoj značky Kipsta pro Decathlon ČR.

Potřebují Češi ke sportu „tři pruhy“?

První obchod Decathlon otevřel v roce 1976 ve francouzském Lille, o deset let později začal s expanzí do Německa. Dnes funguje na 80 trzích včetně Česka, které se umisťuje na šestnácté příčce z hlediska výše příjmů. Úspěch Decathlonu potvrzuje, že Češi mají o nákupy levného vybavení zájem a nevadí jim, že na něm chybí známá fajfka Nike nebo tři pruhy loga Adidas.

Tuzemské tržby řetězce za rok 2023 přesáhly 6,5 miliardy korun, celý francouzský holding dosáhl čistých tržeb 392,2 miliard korun. Za tři roky tak zaznamenal Decathlon růst z 12 miliard eur v roce 2020 na 15,6 miliardy eur před dvěma lety.

Letos se chce firma ještě více zaměřit na posilování na internetu. E-commerce pro Decathlon v Česku představuje přibližně 20 procent tržeb, podle tuzemské šéfky Anny Szymanek chce firma do dvou let zvýšit podíl na třetinu. Letos na jaře by měl Decathlon otevřít pobočku v Ústí nad Labem a loni otevřel obchod v novém menším formátu v pražském obchodním centru Harfa.

Love brand jako Lidl

Na českém trhu se Decathlonu daří něco podobného jako německému diskontnímu řetězci Lidl, díky čemuž oslovuje i mladší generace. Nízkých cen dosahuje díky velkému množství dodavatelů z více než 40 zemí, čímž snižuje náklady na logistiku. Velké množství velkých poboček napříč republikou zase snižuje náklady na reklamu a Decathlon dokáže ušetřit i za nájmy v komerčně atraktivních lokalitách – orientuje se totiž hlavně na obchodní parky na předměstích.

Za levnou výrobou u dodavatelů z Asie – zejména z Bangladéše nebo Číny – ale může stát problematické pozadí. Začátkem letošního roku na to upozornili investigativní novináři z webu Disclose. Ti přes rok analyzovali desítky interních firemních dokumentů a sbírali výpovědi bývalých zaměstnanců.

Podle jejich zjištění se někteří výrobci sportovních potřeb uchylují k formám moderního otroctví, jako je zaměstnávání dětí, práce za minimální mzdy nebo nucená práce Ujgurů v Číně. Mezi partnerské firmy francouzského sportovního řetězce dál údajně patří továrny, které získávají kůže od dobytkářských gigantů stojících za nelegálním odlesňováním brazilských pralesů. Podle informací médií od těchto zdrojů nakupovala například vietnamská koželužna Tong Hong, odkud následně zpracované kůže míříly ke dvěma největším subdodavatelům výroby bot Quechua.

Decathlon navíc čelil kritice kolem svého údajného odchodu z Ruska po invazi na Ukrajinu – podle stejného webu firma pomocí krycích společností v Dubaji a Singapuru vytvořila systém, díky kterému z Ruska odešla jen naoko, a přišla si tak nejméně na 12 milionů dolarů. Sportovní prodejce pokračování dodávek na ruský trh přiznal, vysvětloval ho ale snahou o zachování pracovních míst v Rusku po prodeji svých obchodů místní společnosti Desport.