Trh léčebného konopí se má otevřít. Nový byznys může generovat i stamilionové tržby | E15.cz

Zatímco trh léčebného konopí je zmonopolizován a na otevření si počká alespoň do ledna příštího roku, trh s produkty z technického konopí mezitím bují. Nejčastěji jde o masti, oleje či o kapky vyrobené z konopí, v němž převládá látka kanabidiol (CBD), a naopak tetrahydrokanabinol (THC) v něm nepřesahuje 0,3 procenta objemu sušiny. Novátorský se na tomto trhu chová například společnost CBDmat, která po republice nainstalovala pět desítek samoobslužných automatů a stejný počet boxů, v nichž si zákazníci mohou legálně pořídit výrobky z technického konopí. „Do konce roku chceme počet automatů i boxů zdvojnásobit,“ plánuje jednatel společnosti René Sirý. Janečkovo světové prvenství. Může prodávat zdravotnické prostředky s kanabidiolem „Pokud projde sněmovní verze, bude se za technické konopí považovat i to s obsahem do jednoho procenta THC. Produkty díky tomu budou mnohem účinnější, oblíbenější a zároveň budou mít stále daleko k tomu, aby mohly vyvolat omamné účinky,“ ubezpečuje Sirý. Horní komora ovšem navrhuje horní hranici pro podíl THC 0,3 procenta. Předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus (ODS) změnu odůvodňuje tím, že právě tuto hranici mají nastavené zbylé unijní země, některé i níže. „Vyšší podíl odporuje i mezinárodním úmluvám, ke kterým se Česko v minulosti zavázalo,“ doplnil. Poslanecká sněmovna se k vratce ze Senátu dostane nejdříve ve druhé polovině září. Norma potom zamíří k prezidentovi republiky.