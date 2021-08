IKEA bude prodávat zelenou elektřinu také v Česku | E15.cz

Největší světový prodejce nábytku a bytových doplňků IKEA rozšiřuje své portfolio. Od září nabídne švédským domácnostem dodávky elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů energie, uvedla agentura Reuters. „Doufáme, že se podaří rozšířit tuto nabídku do všech zemí, kde působíme,“ uvádí Jonas Carlehed, který se ve švédské firmě stará o udržitelný rozvoj. V tuzemsku by služba podle českých zástupců společnosti měla být dostupná do čtyř let.