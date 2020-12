Nákupy na internetu v listopadu stouply meziročně o dvě třetiny. Vrchol teprve přijde | E15.cz

Prodejům se v listopadu dařilo také v případě oblečení především pro děti, lidé kupovali i šátky, kombinézy, rukavice, dětské ponožky a boty. Nejsilnějším nákupním dnem byl pátek 27. listopadu, na který letos připadla tradiční slevová akce Black Friday neboli černý pátek.

Lidé si podle ředitele portálu Heureka.cz Tomáše Bravermana k nákupu často vybírali e-shopy, které znají z off-line prostředí. „Ostatně už během první vlny nám zákazníci v průzkumu potvrdili, že si během lockdownu vybírali spíše ověřené e-shopy s certifikáty kvality a spolehlivosti. To souvisí samozřejmě s tím, že se na internet přesunuli i noví zákazníci, kteří ještě nemají s on-line nákupy takovou zkušenost,“ uvedl.

Objednávky od ověřených obchodníků sílí podle Bravermana s blížícím se Štědrým dnem. Nikdo podle něj nechce riskovat, že objednané zboží nedostane včas. Zákazníci Datartu si například v listopadu velmi oblíbili službu Rychlart, tedy osobní vyzvednutí zboží v prodejně do 30 minut od objednání v e-shopu, řekl František Mikoška, obchodní a marketingový ředitel skupiny HP Tronic, pod kterou značka Datart patří.

Nákupy na internetu se blíží podle Heureky ke svému letošnímu vrcholu. Nejsilnějšími dny sezony bývají zpravidla první a druhé prosincové pondělí. Znovuotevření kamenných prodejen e-commerce na významné oslabení e-commerce neukazuje. „V našich datech vidíme, že otevření obchodů zákazníky z e-shopů nevyhnalo,“ dodal Braverman.

Obraty internetových obchodů za předvánoční období by podle Asociace pro elektronickou komerci letos mohly být kolem 65 miliard korun. Znamenalo by to meziroční růst o více než čtvrtinu. Vrchol prodejů se očekává v týdnech od pondělí 7. prosince až do Vánoc.