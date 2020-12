Lidé na e-shopech urvali, co mohli. Vánoční on-line nakupování pokračuje | E15.cz

Že bude Black Friday, tedy nejznámější slevová akce v roce, kterou české obchody převzaly po vzoru amerických, v e-commerce rezonovat více než v minulých letech, bylo jasné týdny dopředu. A součty po posledním listopadovém víkendu mluví jasně. České e-shopy během slevové akce navýšily svůj obrat oproti běžným dnům více než dvojnásobně, konkrétně o 134 procent.

Záleželo na konkrétním zboží, někde byl nárůst dokonce vyšší. „U některých elektronických obchodů se sortimentem typickým pro vánoční dárky, jako jsou například hračky nebo elektronika, se jednalo až o čtyřnásobný výsledek co do obratu,“ říká Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel společnosti Shopsys. A právě kategorie, do kterých spadají například i potřeby pro domácnost, zaznamenaly oproti loňskému roku značný nárůst, a to i přes 100 procent.

Táhla elektronika a hračky

Zvýšenou poptávku po elektronice potvrzuje i Jan Kriegel, manažer nákupního rádce a srovnávače Zboží.cz. „Velký zájem ze strany uživatelů je zejména o nejnovější modely mobilních telefonů a ochranné pomůcky. V kurzu jsou ale i webkamery a chytré hodinky či fitness náramky. Ty byly hitem o minulých Vánocích a letos tomu nebude jinak. Zájem zaznamenáváme i o kávovary a o stavebnice Lego,“ říká.

Podle Jana Kriegla bude až do Vánoc přetrvávat zájem kupujících také v kategorii notebooků a počítačů, jimiž plánují dovybavit školáky. „Obecně je ale třeba upozornit na fakt, že se prodejci často ve slevách zbavují starších modelových řad produktů. Vždy bych si proto ověřil, zda produkt splňuje potřebná kritéria a parametry. Platí to hlavně u televizorů a počítačů,“ upozorňuje.

Letošní on-line nákupní horečka značně navýšila tržby e-shopů a do e-commerce přinese zisky, jež mohou provozovatelé obchodů použít k dalšímu rozvoji. „Aktuálně je za námi 11 z 12 měsíců v tomto roce. Už nyní se dají se značnou přesností predikovat konečné výsledky. Pokud se podíváme na segment velkých kamenných hráčů, tak jejich tržby v prostředí online budou letos dvojnásobné, než byly loni,“ dodává Matěj Kapošváry.

Opozdilci ještě nakoupí

Ačkoli je Black Friday brán za start vánoční nákupní horečky, zdaleka to neznamená, že všichni už dárky pořídili. Podle šetření, které zrealizovala společnost Fair Credit mělo v listopadu zakoupený alespoň jeden vánoční dárek tři čtvrtiny dotázaných, pětina lidí ale začíná vánoční dárky pořizovat až v prosinci, pět procent to nechává na poslední chvíli. „S největším předstihem přitom začínají především ženy – v říjnu i dříve nakoupí první dárky 42 procent z nich v porovnání s 24 procenty mužů,“ komentovala společnost výsledky průzkumu.

Ze šetření vyplynulo, že 37 procent lidí nakupuje dárky podle seznamu, 39 procent dává přednost intuitivnímu nákupu a nechává se inspirovat aktuální nabídkou. Některým lidem – podobně jako v předchozích letech – nezbývají na vánoční výdaje peníze. I přes zásah pandemie do peněženek si tak plánuje půjčit na letošní Vánoce půjčit 8,5 procent dotázaných.

Řešením může být nakoupení levnějších dárků nebo výběr zboží ve slevách, k čemuž mohou posloužit třeba právě srovnávače cen produktů na internetu. Vždy je ale třeba ověřit, zda sleva není jen marketingovým trikem, ale je skutečná. Odborníci pak doporučí zaměřit se i na porovnání ceny za dopravu.